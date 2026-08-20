¿Qué respondió Dana White sobre el regreso de Khamzat Chimaev?

El presidente de la UFC, Dana White, no dio una fecha exacta para el próximo combate de Khamzat Chimaev. Según sus palabras, el nombre de Chimaev siempre se tiene en cuenta al hablar de las próximas peleas, pero todavía no se han anunciado oficialmente ni su próximo rival ni la fecha de su regreso.

El regreso de Khamzat Chimaev sigue siendo incierto

Dana White evitó dar detalles sobre el próximo combate de Khamzat Chimaev. El dirigente de la UFC confirmó que el nombre del excampeón se está considerando para UFC 333, pero por ahora no se han confirmado oficialmente ni el rival ni la pelea.

Chimaev, por su parte, declaró abiertamente que está listo para pelear y se dirigió a Dana White. En mayo perdió ante Sean Strickland por decisión dividida en un combate muy igualado de UFC 328, y dejó escapar el cinturón del peso medio.

¿Volverá Chimaev al octágono en octubre?

La opción más comentada por ahora es UFC 333, que se celebrará el 24 de octubre en Abu Dabi. Sin embargo, por las declaraciones de White, la participación de Chimaev en esa cartelera todavía no está garantizada.

«No vi eso. Sí, por supuesto, cuando se habla de combates, su nombre siempre se considera, igual que el de todos los peleadores de la lista. En un mundo ideal, cada peleador debería disputar tres combates al año».

UFC 333 se celebrará oficialmente el 24 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi. En la cartelera principal ya se han anunciado los combates por el título Alexander Volkanovski – Movsar Evloev y Petr Yan – Merab Dvalishvili.

La revancha contra Strickland sigue abierta

Chimaev ha expresado su deseo de disputar una revancha contra Sean Strickland para recuperar el cinturón. Sin embargo, teniendo en cuenta la recuperación del campeón actual y la formación de la cartelera de UFC 333, por ahora no se ha confirmado que esa revancha vaya a celebrarse en el evento de octubre.

Por eso, los aficionados de Chimaev todavía tendrán que esperar: podría regresar al octágono en Abu Dabi, pero Dana White aún no ha dado ninguna garantía oficial al respecto.

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La pregunta principal ahora es: ¿contra quién podría regresar Chimaev?

Chimaev no oculta sus ganas de pelear, mientras que la directiva de la UFC está considerando su candidatura. Sin embargo, todavía no se han respondido todas las preguntas.

Si se programa un combate para Chimaev en UFC 333, podría convertirse en uno de los grandes acontecimientos del evento de octubre en Abu Dabi.

¿Crees que Khamzat Chimaev debería recibir de inmediato una revancha contra Sean Strickland o disputar primero un combate contra otro rival? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados de la UFC en Telegram y otras redes sociales.