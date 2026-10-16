La carrera por el título se intensifica: Neftchi gana en Kokand y se coloca primero

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La carrera por el título se intensifica: Neftchi gana en Kokand y se coloca primero

En el marco de la 24ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el derbi entre dos equipos rivales del valle — Kokand-1912 y el club de Ferganá, Neftchi ofreció a los espectadores un drama inolvidable. En el encuentro disputado en el estadio Markaziy de Kokand, los visitantes de Ferganá sellaron una victoria heroica por 4-2.

Tras este importante éxito, Neftchi suma 55 puntos, superando a Pakhtakor (52 puntos) y convirtiéndose en el líder solitario en la carrera por el campeonato.

Un festival de goles y una expulsión en el derbi

El partido comenzó con un ritmo muy alto y un espíritu ofensivo:

  • Intercambio inicial: En el minuto 11, el delantero local Toma Tabatadze abrió el marcador, pero solo tres minutos después (minuto 14), Zoran Marušić restableció el equilibrio;

  • Tensión en la segunda parte: Tras el descanso, en el minuto 48, Nurmuhammad Abduganiev puso por delante a los visitantes, pero en el minuto 50, Shahzod Akromov igualó el marcador 2-2;

  • Doblete y un jugador menos: En el minuto 58, Marušić celebró su doblete, adelantando de nuevo a Neftchi. Sin embargo, en el minuto 59, el autor del gol, Nurmuhammad Abduganiev, recibió una tarjeta roja directa y abandonó el campo;

  • El golpe final de Kouao: Con un jugador menos, los visitantes no se encerraron atrás; en el minuto 86, Koffi Kouao marcó en un contraataque para asegurar la victoria definitiva por 4-2.

Acta del partido:

Superliga. 24ª jornada

Kokand-1912 — Neftchi 2:4

Kokand, estadio Markaziy

  • Goles: Toma Tabatadze (11), Shahzod Akromov (50) — Zoran Marušić (14, 58), Nurmuhammad Abduganiev (48), Koffi Kouao (86).

  • Kokand-1912: Rahim Davronov, Jasur Yoqubov, Shota Gvazava (Muhriddin Pazildinov, 82), Shohrux Gadoyev, Zafar Hakimov (Asliddin Toshtemirov, 62), Shahzod Akramov (Shohrux Mahmudhojiyev, 74), Iqbol Malikjonov, G‘ulomhaydar G‘ulomov, Toma Tabatadze (Javohir Husanov, 62), Elbek Yo‘lchiyev, Muhammadanas Hasanov (Akbar O‘ktamov, 82).

  • Neftchi: Akbar To‘rayev, Vladimir Yovovich (Abror Ismoilov, 64), Xurshid G‘iyosov (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 74), Asilbek Jumayev (Anvar G‘ofurov, 64), Nurmuhammad Abduganiev, Muhsin Ubaydullayev, Alisher Odilov (Bilol Toshmirzayev, 82), Zoran Marušić (Stipe Perica, 74), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao, Ratinio.

  • Amonestación: Shahzod Akramov (38).

  • Expulsión: Nurmuhammad Abduganiev (59).

La intriga por el título llega a su punto máximo

Tras esta victoria, toda la atención se centra en el principal competidor en la tabla. Ahora, Pakhtakor deberá superar una dura prueba fuera de casa contra el Navbahor, tercer clasificado. El final de la temporada, donde cada punto vale oro, se vuelve cada vez más intenso.

Kokand-1912NeftchiSuperliga UzbekistánEstadio MarkaziyFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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