Islom Ismoilov habla claro tras el drama de ayer contra el Surkhon

Superliga de Uzbekistán En la 21ª jornada, el líder de la tabla, el Neftchi Fergana, derrotó al Surkhon Termez por 2-1 en casa, asegurando 3 puntos valiosos. Sin embargo, el encuentro fue mucho más difícil y tenso de lo esperado para los locales: tras una ventaja de 2-0, el equipo de Fergana sufrió una gran presión y se enfrentó a una fuerte resistencia del rival. Al finalizar el partido, el entrenador del Neftchi, Islom Ismoilov, participó en la rueda de prensa para aclarar por qué el equipo tuvo dificultades, la lesión del autor del primer gol, Vladimir Jovović, y el futuro de los nuevos legionarios brasileños. ¿Por qué el Neftchi cambió a una defensa de cinco, hay plazas garantizadas para los nuevos y usó Ismoilov el estado del campo como excusa? Al final del artículo, presentamos la intriga principal: la estricta política de competencia elegida por el cuerpo técnico del Neftchi antes de la AFC Champions League Elite.

La combatividad del Surkhon y los errores bajo presión

Islom Ismoilov admitió que, a pesar de la juventud del rival, ofrecieron una lucha extremadamente seria:

La fuerza del rival y el peligro para los líderes: El entrenador destacó que se analizaron los partidos previos del Surkhon, que sacaron puntos al Pakhtakory pusieron en serios aprietos al Navbahor en Namangan;

Presión psicológica tras el 2-0: Liderando 2-0, los de Fergana encajaron un gol al inicio de la segunda parte, lo que provocó errores por la presión de mantener el marcador y una pérdida del ritmo de juego;

Sin excusas por el estado del campo: El entrenador respondió con firmeza a la pregunta sobre la calidad del terreno: «Ambos equipos jugaron en el mismo campo. No tenemos derecho alguno a poner el césped como excusa».

«Aun así, no pudimos jugar como queríamos. En realidad, no empezamos mal, pero debido a los errores, apareció una presión excesiva en nuestros jugadores. A pesar de ello, los chicos lucharon hasta el final y se llevaron una victoria difícil», admitió Islom Ismoilov.

El estado de Jovović y la táctica de defensa de cinco

El entrenador reveló información importante sobre los cambios en la plantilla y las lesiones durante la conferencia:

El problema de Vladimir Jovović: El centrocampista montenegrino, que abrió el marcador, fue sustituido antes del descanso debido a una lesión; según Ismoilov, el jugador sufrió una contractura muscular y el diagnóstico final se conocerá tras los exámenes médicos;

Esquema defensivo: Jugar con 5 defensas al final no fue un plan para futuros partidos, sino una decisión forzada por el cansancio extremo de Abror Ismoilov y el deseo de dar minutos a Anvar Gafurov.

Exigencias estrictas para los nuevos brasileños antes de la ACL

La cuestión más importante que interesa a los aficionados y expertos es qué tan rápido se integrarán los dos nuevos legionarios brasileños y si serán titulares antes de los partidos de la ACL. La conclusión más importante es que, Islom Ismoilov dejó claro que no se darán privilegios a los brasileños, que nadie tiene el puesto garantizado en el equipo . Debido a que estuvieron fuera de los entrenamientos colectivos, el cuerpo técnico los adaptará al juego de equipo bajo un plan específico. Ismoilov enfatizó que, independientemente del nombre o estatus, solo jugará quien trabaje honestamente en los entrenamientos y gane la competencia interna. Un ambiente sano ayudará al Neftchi a luchar por grandes resultados tanto en la Superliga como en la ACL.

¿Crees que el Neftchi podrá aprender de los errores contra el Surkhon y mostrar un juego sólido en los próximos partidos de la ACL? ¿Podrán los nuevos brasileños reforzar el ataque? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis importante sobre el camino al título del Neftchi con tus amigos y aficionados al fútbol!