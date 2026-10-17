Javier Tebas acusa al Real Madrid de propaganda nazi — Madrid exige su dimisión

El fútbol español ha cruzado límites políticos y éticos sin precedentes. El presidente de La Liga, Javier Tebas, del Real Madrid ha lanzado acusaciones graves y escandalosas contra la directiva del club y sus medios oficiales.

Tebas comparó la política informativa y los métodos de manipulación de la opinión pública del «club blanco» con las tácticas utilizadas por Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda de la Alemania nazi.

Las duras acusaciones de Tebas: «El Real siempre se hace la víctima»

El máximo dirigente de La Liga criticó abiertamente las tácticas mediáticas del club madrileño:

Manipulación de la información: Tebas afirma que la directiva del club y su canal de televisión (Real Madrid TV) seleccionan solo las situaciones que convienen a sus intereses para ofrecer una versión unilateral al público;

«Imagen del enemigo» y falsa injusticia: Se señaló que se lleva a cabo una política de creación artificial de una «imagen de enemigo» externo al hablar constantemente de injusticias en torno al club;

Comparación con la propaganda de Goebbels: El presidente de La Liga comparó este método utilizado por los madrileños con los principios fundamentales de la maquinaria de propaganda del régimen nazi;

El disfraz de víctima: Según Tebas, el Real Madrid se ha acostumbrado a presentarse sistemáticamente como una víctima en cualquier situación controvertida.

La respuesta del Real Madrid: Exigencia de dimisión inmediata

Estas graves comparaciones y acusaciones insultantes no quedaron sin respuesta por parte del gigante madrileño:

Comunicado oficial de urgencia: El Real publicó inmediatamente una respuesta contundente en su web oficial, calificando de moralmente repugnante e inaceptable que una figura directiva del fútbol europeo compare al club con los métodos de un régimen nazi;

Exigencia de salida: El club exigió a Javier Tebas su dimisión inmediata de sus cargos como presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Esta hostilidad abierta entre el máximo responsable del fútbol español y el club más grande del país sume al sistema en una profunda crisis de gobernanza.