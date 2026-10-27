«Lo lamento sinceramente»: Mbappé y el presidente de La Liga piden disculpas oficiales al pueblo chino

El delantero de la selección de Francia y del Real Madrid Kylian Mbappé ha emitido una declaración oficial sobre el importante conflicto internacional surgido en China tras sus comentarios despectivos sobre memes de Internet, pidiendo perdón a todo el pueblo chino.

Tras las declaraciones de la estrella del fútbol, se cancelaron contratos publicitarios multimillonarios en el mercado chino, la televisión estatal (CCTV) lo eliminó por completo del espacio mediático e incluso la dirección de La Liga española tuvo que intervenir en la situación.

«No fue mi intención»: las disculpas oficiales de Mbappé

El jugador expresó su respeto por el pueblo chino y sus valores nacionales en su página de redes sociales, expresando su sincero arrepentimiento:

Crítica a las palabras dichas sin pensar: «En una entrevista reciente, reaccioné a unos memes de Internet sobre mí. Mi comentario fue dicho sin pensar, y ahora entiendo que hirió a muchos chinos en China y en todo el mundo»;

Arrepentimiento sincero: «Pido disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mis palabras. No tuve ninguna mala intención. Respeto profundamente al pueblo chino y su rica historia, y lamento sinceramente lo sucedido», subrayó el jugador;

La intervención del presidente de La Liga: Después de que el conflicto trascendiera a un solo jugador y comenzara a amenazar los intereses estratégicos del campeonato español en Asia, el presidente de La Liga, Javier Tebas, también pidió personalmente disculpas oficiales al público chino por las ofensas causadas por las palabras de Mbappé.

Un boicot nacido de una broma: ¿qué tan graves fueron las consecuencias del conflicto?

La ironía ligera de Mbappé sobre los memes se convirtió en pocos días en un enorme problema comercial y político:

Las empresas rompieron sus contratos: El gigante de las bebidas Eastroc Beverage y el magnate de la alimentación Mengniu Dairy cancelaron en un día su asociación multimillonaria con el jugador bajo el lema de «tolerancia cero»;

Datos eliminados de CCTV: Todas las noticias oficiales y aplicaciones mediáticas de la Televisión Central de China eliminaron todas las fotos, vídeos y textos relacionados con Mbappé de sus plataformas;

Sensibilidad nacional: Según fuentes occidentales, el meme que el jugador calificó de divertido estaba relacionado con la imagen de una figura política importante de la historia china, lo que fue interpretado por la población local como un insulto a la historia y a la dignidad del Estado.

El conflicto de Kylian Mbappé: cronología y medidas tomadas