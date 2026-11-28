El club madrileño Real centrocampista del Bernardo Silva está cosechando un reconocimiento especial en la capital española, no solo por sus acciones en el campo, sino también por sus grandes cualidades humanas. Así lo informó el diario español AS .

Liderazgo en el vestuario y ética de trabajo

Los jugadores del «club blanco» destacan, al hablar de su colega portugués de 32 años, que se sienten totalmente tranquilos cuando él tiene el balón. La directiva y el cuerpo técnico consideran al exjugador del Manchester Citycomo un verdadero líder en el vestuario que motiva y apoya a los demás.

Según la fuente, Bernardo Silva no ha mostrado ningún descontento incluso cuando su tiempo de juego ha disminuido. Al contrario, ha reconocido humildemente ante su círculo cercano que necesita trabajar más en sí mismo, admitiendo que sus competidores por el puesto titular están rindiendo mejor actualmente.

El rol de Bernardo Silva en el Real y puntos clave

Aspecto Detalles Jugador y edad Bernardo Silva (32 años, excentrocampista del Manchester City) Valoración de los compañeros Se sienten totalmente tranquilos en el campo cuando él tiene el balón Rol en el vestuario Un líder que motiva y apoya a los demás Actitud ante la competencia No protestó al ser suplente, reconociendo que debe trabajar más duro Fuente AS (España)

¿En qué medida crees que la experiencia y humildad de Bernardo Silva ayudarán al Real Madrid a ganar títulos en la fase decisiva de la temporada?

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