El Real Madrid exige la dimisión inmediata del presidente de La Liga, Javier Tebas

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El Real Madrid exige la dimisión inmediata del presidente de La Liga, Javier Tebas

Una confrontación abierta sin precedentes ha estallado en el fútbol español. El club del Real Madrid ha publicado una declaración urgente en su sitio web oficial, exigiendo la dimisión inmediata del presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas, de ambos cargos. Esta es la demanda oficial del club.

Esta drástica decisión del gigante madrileño se debe a que Tebas comparó el estilo de trabajo del club y las actividades de su canal oficial (Real Madrid Televisión) con los métodos de propaganda de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi.

« Una comparación con Goebbels moralmente repugnante »: La contundente respuesta del club

La directiva del Real Madrid condenó enérgicamente en su comunicado las declaraciones realizadas por el alto cargo del fútbol español:

  • Un acto inaceptable y ofensivo: Se consideró totalmente inaceptable y extremadamente grave que una persona que ocupa dos cargos de responsabilidad en el fútbol español equipare a la directiva del club y a su canal de televisión con métodos de propaganda fascista para desprestigiarlos;

  • Acusaciones irresponsables: Se destacó que la explicación de Tebas de que « esta comparación no tiene nada que ver con la ideología nazi » no cambia el carácter ofensivo, moralmente repugnante e indigno de su cargo;

  • Ataques sistemáticos: El club calificó esta situación como una nueva muestra de los ataques informativos sistemáticos que Tebas lleva tiempo realizando contra Florentino Pérez, el Real Madrid y los medios del club.

El « caso Negreira » y la denuncia directa a la UEFA

Según los madrileños, estas salidas de tono agresivas de Tebas tienen como objetivo tapar el « caso Negreira » y desviar la atención:

  • La inacción de las organizaciones locales: Las organizaciones dirigidas por Tebas no tomaron medidas lo suficientemente firmes respecto a los millones sospechosos que el FC Barcelona pagó durante años al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros;

  • Se exigió la intervención de la UEFA: Por ello, el Real Madrid se ha visto obligado a acudir directamente a la UEFA y exige una investigación independiente y exhaustiva de todos los pagos para restaurar la integridad y la justicia en las competiciones españolas;

  • Reformas y cambios de personal: El club manifestó la necesidad de reestructurar completamente el sistema arbitral español, así como los órganos de control y disciplina de la federación, y reemplazar a los dirigentes que estaban en el mando en aquel periodo.

Exigencia final: Dimisión inmediata

En su llamamiento, el Real Madrid demostró que Javier Tebas ha perdido por completo los principios de neutralidad, respeto e imparcialidad:

« Las acciones de Tebas demuestran que es profesionalmente totalmente inepto para ocupar sus cargos. El Real Madrid exige la dimisión inmediata de Javier Tebas como presidente de La Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol », reza el documento oficial.

El club madrileño anunció que seguirá defendiendo su honor y luchando hasta que se restablezca la integridad en el fútbol español.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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