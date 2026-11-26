Una de las leyendas del mundo del fútbol, el famoso exdelantero francés Thierry Henry Enzo Maresca bajo la dirección de del Manchester City expresó duras críticas sobre los resultados irregulares de esta temporada.

El pasado martes, en el partido de Champions League contra el Napoli, los «Citizens» 2:2 empataron. En la Premier League, el equipo lleva cuatro partidos sin conocer la victoria.

El análisis de Thierry Henry: hay estrellas, pero no juego colectivo

Arsenal Radar según el medio, Henry en el Manchester City destacó que predijo los problemas desde el inicio de la temporada:

«Lo dije al principio de la temporada: el equilibrio del equipo está roto. Por supuesto, tienen jugadores de alto nivel y suficientes delanteros capaces de salvar al equipo en cualquier momento. Pero falta juego colectivo: no saben frenar los contraataques, no controlan el juego como antes, ni con ni sin balón». — dijo Thierry Henry.

Estado actual y estadísticas del Manchester City

Estadísticas Detalles y estadísticas Entrenador principal Enzo Maresca Última racha en Premier League Consecutivos 4 partidos sin ganar Último resultado en Champions Manchester City 2:2 Napoli (empate) Posición en la Premier League 3er lugar (22 puntos tras 11 jornadas) Problema principal (según Henry) Pérdida del equilibrio colectivo y vulnerabilidad ante los contraataques

¿Crees que la crítica de Thierry Henry es justificada? ¿Podrá Enzo Maresca recuperar el equilibrio táctico del Manchester City y devolver al equipo a la lucha por el título?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este interesante análisis con los aficionados de los «Citizens», donde juega Abdukodir Khusanov!