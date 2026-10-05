City Xtra se preocupa: ¿Por qué el futuro de Khusanov en el Manchester City está en riesgo?

Bajo la dirección del nuevo entrenador Enzo Maresca, Manchester Cityve cómo la situación de su talento uzbeko, Abdukodir Khusanov,atrae la atención de expertos y aficionados. Titular indiscutible al inicio de la temporada, el defensa central de 22 años ha quedado relegado al banquillo en las últimas semanas, lo que genera serias preocupaciones.

Aprovechando la versatilidad de Khusanov, el técnico italiano lo probó primero en la banda derecha y luego en la izquierda durante el partido de Champions League contra el Porto. Sin embargo, el regreso de la lesión de Matheus Nunes y la nueva jerarquía en la defensa central han comenzado a afectar el tiempo de juego regular de nuestro jugador.

El brazalete para Dias y la ruptura del dúo con Guéhi

En realidad, la posición ideal para Abdukodir Khusanov es el eje de la defensa central:

La ruptura del dúo ideal: Llegado al club en enero pasado, Marc Guéhi había formado un tándem sólido con Khusanov en el centro;

El factor capitanía: Tras la salida de Bernardo Silva este verano, Enzo Maresca nombró al defensa Rúben Dias como nuevo capitán de los «Citizens». Esto garantizó la plaza del portugués en el once inicial, ocupando precisamente la posición donde jugaba Khusanov;

Últimas señales de alarma: Especialmente en el derbi de Manchester y en el último partido contra el Sunderland, donde el equipo encajó 3 goles, el hecho de que Abdukodir permaneciera 90 minutos en el banquillo planteó dudas entre los expertos.

«Era nuestro mejor defensa»: la preocupación abierta de un experto de City Xtra

«Manchester City», el influyente medio que cubre la actualidad del club, City Xtra analista Edward Burnett discutió abiertamente el problema y criticó las decisiones de Maresca:

«Si me permiten dejar de lado las acusaciones financieras de la Premier League para centrarnos en el campo. No puedo ocultar mis preocupaciones sobre Abdukodir Khusanov. Desde su llegada en enero de 2025, ha sido nuestro mejor y más fiable defensa. Su velocidad es extremadamente alta, es físicamente robusto y posee una excelente capacidad de recuperación. En los duelos, es casi imposible de superar. Pero por alguna razón, Maresca no parece plenamente satisfecho y lo hace jugar menos. Entiendo la importancia de la profundidad de plantilla, pero ver a un jugador que debería ser un titular indiscutible en el banquillo cada semana es frustrante».

6 partidos oficiales y el interés de clubes de la Premier League

Esta temporada, Abdukodir ha disputado un total de 6 encuentros en todas las competiciones (jugó 90 minutos completos en Premier League contra Bournemouth, Crystal Palace y Coventry, y también participó en la Community Shield contra Arsenal, en la Champions League contra Porto y en la League Cup contra Norwich City; en el partido contra Norwich, Sofascore le otorgó una nota de 7,6).

A pesar de esto, las decisiones de Maresca y la incertidumbre en torno al club podrían provocar transferencias inesperadas en enero. Actualmente, varios pretendientes de la Premier League vigilan de cerca al defensa uzbeko:

«Chelsea» y «Aston Villa»: estudian planes para fichar a Khusanov en el mercado invernal para reforzar su línea defensiva;

«Everton» y «Bournemouth»: siguen la situación de cerca y están listos para ofrecer al jugador tiempo de juego garantizado.

Si Enzo Maresca no revisa su rotación y no devuelve a Abdukodir a un puesto de titular, la saga del traspaso invernal de la estrella uzbeka podría convertirse en uno de los temas candentes de la Premier League.