Drama en el minuto 90: el Atlético vence al Espanyol en Barcelona

En el marco de la 9ª jornada de La Liga española, el club Atlético visitó Barcelona para enfrentarse al Espanyol y logró una victoria dramática por 1-0.

Durante el encuentro, los locales intentaron aprovechar el factor cancha para lanzar ataques constantes. Sin embargo, los madrileños defendieron con solidez, manteniendo la portería de Jan Oblak a cero y castigando al rival en los últimos minutos.

Solución en el minuto 90: pase de Álvarez y remate preciso de Baena

El destino del partido se decidió en los últimos segundos:

Presión local: El Espanyol intentó tomar la iniciativa durante todo el partido creando varias ocasiones de peligro, pero la defensa de los «colchoneros» no cometió errores;

La combinación decisiva: En el minuto 90, un rápido contraataque del Atlético terminó en gol: tras una asistencia precisa del delantero argentino Julián Álvarez, Álex Baena envió el balón al fondo de la red, asegurando tres puntos valiosos para los madrileños.

Ficha técnica:

La Liga. 9ª jornada

Espanyol — Atlético 0:1

Gol: Baena (90).

Espanyol: Fortuño, Drkušić, El-Hilali, Ridel, Hinojo, Cabrera, Esposito, Hernández, Lozano, Zaragoza, Roberto Fernández.

Atlético: Oblak, Pubill, Romero, Gancsko, Martínez, G. Simeone, Lookman, Hjulmand, Barrios, David, Lee Kang-in.

El equipo madrileño mostró carácter en un difícil partido fuera de casa y sigue persiguiendo a los líderes del campeonato.