Drama en el minuto 90: el Atlético vence al Espanyol en Barcelona
En el marco de la 9ª jornada de La Liga española, el club Atlético visitó Barcelona para enfrentarse al Espanyol y logró una victoria dramática por 1-0.
Durante el encuentro, los locales intentaron aprovechar el factor cancha para lanzar ataques constantes. Sin embargo, los madrileños defendieron con solidez, manteniendo la portería de Jan Oblak a cero y castigando al rival en los últimos minutos.
Solución en el minuto 90: pase de Álvarez y remate preciso de Baena
El destino del partido se decidió en los últimos segundos:
Presión local: El Espanyol intentó tomar la iniciativa durante todo el partido creando varias ocasiones de peligro, pero la defensa de los «colchoneros» no cometió errores;
La combinación decisiva: En el minuto 90, un rápido contraataque del Atlético terminó en gol: tras una asistencia precisa del delantero argentino Julián Álvarez, Álex Baena envió el balón al fondo de la red, asegurando tres puntos valiosos para los madrileños.
Ficha técnica:
La Liga. 9ª jornada
Espanyol — Atlético 0:1
Gol: Baena (90).
Espanyol: Fortuño, Drkušić, El-Hilali, Ridel, Hinojo, Cabrera, Esposito, Hernández, Lozano, Zaragoza, Roberto Fernández.
Atlético: Oblak, Pubill, Romero, Gancsko, Martínez, G. Simeone, Lookman, Hjulmand, Barrios, David, Lee Kang-in.
El equipo madrileño mostró carácter en un difícil partido fuera de casa y sigue persiguiendo a los líderes del campeonato.
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