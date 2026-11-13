España derrota a la República Checa a domicilio: Victoria sólida y tres puntos más

1 min de lectura68
España derrota a la República Checa a domicilio: Victoria sólida y tres puntos más

La quinta jornada de la UEFA Nations League continúa con partidos de alta intensidad. Uno de los líderes de la competición, España visitó a la República Checa en un duelo disputado en Praga. Los visitantes superaron a su rival por 2:0 consolidando su posición en el grupo.

Los goles que decidieron el encuentro

Tras un inicio activo, los españoles tomaron la iniciativa a mediados de la primera parte. En el minuto 39, el centrocampista Álex Baena anotó desde el punto de penalti para abrir el marcador (0:1).

Aunque la selección checa buscó el empate, la expulsión de Krejčí en el minuto 72 complicó seriamente las opciones locales. Ya en el tiempo de descuento, el suplente Marc Pubill (90+6) sentenció el partido estableciendo el 0:2 definitivo.

Estadísticas y detalles del partido

Información

Resultado final

República Checa — España 0:2

Goleadores

Álex Baena (39 penalti), Marc Pubill (90+6)

Situación en el torneo

España 1º con 15 puntos, República Checa 4º con 0 puntos

Disciplina

Tarjetas amarillas: Porro, Merino — Tarjeta roja: Krejčí (72)

Alineaciones

  • República Checa: Matěj Kovář, Vladimír Coufal, David Zima, Ladislav Krejčí, Lukáš Jurásek, Václav Černý, Alex Král, Hanuš Ambros (Matěj Víšek, 76), Adam Hložek, Lukáš Provod (Jan Šubert, 66), Tomáš Naderi (David Hopi, 66).

  • España: Unai Simón, Pedro Porro (Marc Pubill, 76), Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, 76), Yeremi Pino (Mikel Merino, 66), Fermín López (Álex de Frutos, 82), Álex Baena, Ferran Torres (Samuel Fernández, 66).

De esta manera, la selección española regresa a casa con una victoria convincente y tres puntos más en su casillero.

¿Crees que la estabilidad y el nivel de juego de España les ayudarán a ganar el título de la Nations League? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

¿Te gustó el artículo?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Deportes