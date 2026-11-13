España derrota a la República Checa a domicilio: Victoria sólida y tres puntos más
La quinta jornada de la UEFA Nations League continúa con partidos de alta intensidad. Uno de los líderes de la competición, España visitó a la República Checa en un duelo disputado en Praga. Los visitantes superaron a su rival por 2:0 consolidando su posición en el grupo.
Los goles que decidieron el encuentro
Tras un inicio activo, los españoles tomaron la iniciativa a mediados de la primera parte. En el minuto 39, el centrocampista Álex Baena anotó desde el punto de penalti para abrir el marcador (0:1).
Aunque la selección checa buscó el empate, la expulsión de Krejčí en el minuto 72 complicó seriamente las opciones locales. Ya en el tiempo de descuento, el suplente Marc Pubill (90+6) sentenció el partido estableciendo el 0:2 definitivo.
Estadísticas y detalles del partido
Información
Resultado final
República Checa — España 0:2
Goleadores
Álex Baena (39 penalti), Marc Pubill (90+6)
Situación en el torneo
España 1º con 15 puntos, República Checa 4º con 0 puntos
Disciplina
Tarjetas amarillas: Porro, Merino — Tarjeta roja: Krejčí (72)
Alineaciones
República Checa: Matěj Kovář, Vladimír Coufal, David Zima, Ladislav Krejčí, Lukáš Jurásek, Václav Černý, Alex Král, Hanuš Ambros (Matěj Víšek, 76), Adam Hložek, Lukáš Provod (Jan Šubert, 66), Tomáš Naderi (David Hopi, 66).
España: Unai Simón, Pedro Porro (Marc Pubill, 76), Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz (Pedri, 76), Yeremi Pino (Mikel Merino, 66), Fermín López (Álex de Frutos, 82), Álex Baena, Ferran Torres (Samuel Fernández, 66).
De esta manera, la selección española regresa a casa con una victoria convincente y tres puntos más en su casillero.
¿Crees que la estabilidad y el nivel de juego de España les ayudarán a ganar el título de la Nations League? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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