España derrota a la República Checa a domicilio: Victoria sólida y tres puntos más

La quinta jornada de la UEFA Nations League continúa con partidos de alta intensidad. Uno de los líderes de la competición, España visitó a la República Checa en un duelo disputado en Praga. Los visitantes superaron a su rival por 2:0 consolidando su posición en el grupo.

Los goles que decidieron el encuentro

Tras un inicio activo, los españoles tomaron la iniciativa a mediados de la primera parte. En el minuto 39, el centrocampista Álex Baena anotó desde el punto de penalti para abrir el marcador (0:1).

Aunque la selección checa buscó el empate, la expulsión de Krejčí en el minuto 72 complicó seriamente las opciones locales. Ya en el tiempo de descuento, el suplente Marc Pubill (90+6) sentenció el partido estableciendo el 0:2 definitivo.