«Estoy orgulloso de mis jugadores»: ¿Qué dijo Simeone tras la derrota ante el Barcelona?

En el duelo central de la 12ª jornada de La Liga, el Atlético de Madrid perdió 1-2 en casa ante el FC Barcelona.

Tras un encuentro intenso y dramático, el entrenador de los «colchoneros» Diego Simeone compareció en rueda de prensa. El técnico argentino destacó su satisfacción con el juego del equipo, elogió las acciones de Julián Álvarez y subrayó la necesidad de mantener la calma a pesar de la segunda derrota en una semana.

«Nuestro plan funcionó, pero fallamos en la definición»

Según Simeone, los madrileños impusieron su táctica durante gran parte del partido:

Falta de eficacia: «Estoy orgulloso de mis jugadores. Hicimos un gran partido y jugamos como queríamos durante la mayor parte del encuentro. Sin embargo, nos faltó acierto. El rival, en cambio, aprovechó sus ocasiones»;

Control en la segunda parte: «En la segunda parte el escenario no cambió mucho. Aunque el Barcelona tuvo la posesión, no creó peligro. Al contrario, tuvimos buenas situaciones con Álvarez, Baena y Sørloth. El rival aprovechó su única oportunidad para marcar el gol decisivo».

«A Julián solo le faltó el gol»: Confianza en el ataque

El entrenador destacó especialmente el rendimiento de una de las estrellas del equipo, Julián Álvarez:

Actividad ofensiva: «Julián es un jugador extraordinario, una figura esencial para nuestro equipo. Participó directamente en tres o cuatro de nuestras cinco ocasiones peligrosas. Hoy solo le faltó el gol. Estoy seguro de que los goles llegarán»;

Segunda derrota en una semana: Al hablar sobre la presión de dos derrotas en siete días, Simeone afirmó: «¿Dos derrotas en una semana? En esta situación, solo hay que mantener la calma», brindando apoyo moral a su equipo.

Tabla de posiciones tras la 12ª jornada de La Liga: Situación antes del parón FIFA

Tras esta victoria, el FC Barcelona de Hansi Flick consolidó su liderato:

Posición Club Puntos Estado 1 FC Barcelona 33 El equipo de Flick llega al parón FIFA como líder absoluto 2 Real Madrid 30 Persigue al líder a 3 puntos 3 Atlético Madrid 28 Cayó al 3er puesto tras la derrota

El FC Barcelona alcanza los 33 puntos y llega al parón por selecciones (fechas FIFA) como líder. El Atlético, con 28 puntos, se aleja a 5 del liderato y desciende a la 3ª posición.