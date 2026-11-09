Un thriller increíble: el Manchester United logra un empate 4-4 en el minuto 90+6

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Un thriller increíble: el Manchester United logra un empate 4-4 en el minuto 90+6

En el marco de la 10ª jornada de la Premier League, se vivió uno de los enfrentamientos más intensos y espectaculares de la temporada. En el estadio de Old Trafford, Manchester Unitedrecibió al Aston Villa de Unai Emery en un auténtico festival de goles que terminó en un empate 4-4.

Los pupilos de Michael Carrick realizaron una remontada heroica tras ir perdiendo por dos goles en ambas mitades. Dos tantos en el tiempo añadido salvaron a los mancunianos de una nueva derrota.

8 goles, disparos rápidos y un milagro en el tiempo de descuento

El encuentro siguió un guion inesperado desde los primeros segundos:

  • Inicio impactante del Villa (0-2): Apenas en el minuto 2, Alisson, y en el minuto 4, Nicolas Jackson, adelantaron rápidamente a los visitantes;

  • Respuesta en la primera parte (2-2): En el minuto 16, Bruno Fernandes transformó un penalti para recortar distancias, y en el minuto 44, Youri Tielemans igualó el marcador;

  • Nuevo golpe al inicio de la segunda parte (2-4): Tras el descanso, los de Birmingham volvieron a presionar: John McGinn de penalti en el minuto 48 y Leon Goretzka en el 53 pusieron el 2-4;

  • Un final de infarto en los minutos 90+ (4-4): Cuando la derrota parecía inevitable, el suplente Joshua Zirkzee recortó distancias en el 90+2 y Patrick Dorgu anotó en el 90+6, completando una remontada que hizo vibrar al estadio.

Ficha del partido y alineaciones

  • Premier League. 10ª jornada

    Manchester United— Aston Villa 4-4

    8 de noviembre, estadio de Old Trafford

    Goles: Fernandes (16, pen.), Tielemans (44), Zirkzee (90+2), Dorgu (90+6) — Alisson (2), Jackson (4), McGinn (48, pen.), Goretzka (53).

    Amonestaciones: Heven (57), Suzuki (90+7).

  • Manchester United: Lammens, Dalot (Dorgu, 66), Yoro, Maguire (Heven, 46), Mazraoui, Mainoo, Tielemans (Mount, 66), Fernandes, Diallo (Lacey, 66), Cunha, Mbeumo (Zirkzee, 83).

  • Aston Villa: Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka (Mbaye, 78), McGinn (Hemmings, 71), Alisson (Barkley, 71), Manzambi (Gomes, 78), Jackson (Majo, 86).

Situación en la tabla: Problemas persistentes

A pesar del punto emocional conseguido, la situación de los mancunianos en la clasificación no es envidiable:

  • Manchester United en zona de peligro: Con solo 1 victoria en 10 jornadas, el equipo de Michael Carrick llega al parón de selecciones con 8 puntos en la 18ª posición (zona de descenso);

  • Aston Villa en la 10ª posición: Aunque los de Birmingham dejaron escapar la victoria, sumaron 13 puntos y se mantienen en la mitad de la tabla, en la 10ª posición.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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