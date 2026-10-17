¿Cómo se evaluó la actuación de Abdukodir Khusanov en el partido contra el Ipswich?

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¿Cómo se evaluó la actuación de Abdukodir Khusanov en el partido contra el Ipswich?

En la última jornada de la Premier League, el líder Manchester City logró una victoria remontada y emocionante por 3-2 en casa contra el Ipswich . Este encuentro captó la atención de los aficionados uzbekos, ya que el defensa de nuestra selección nacional, de 22 años, Abdukodir Khusanov , saltó al campo con los «Citizens».

La prestigiosa plataforma de estadísticas internacional Flashscore evaluó oficialmente la actuación de Khusanov, junto con la de todos los jugadores, tras el final del partido.

El juego de Khusanov en una nueva posición y su nota en Flashscore

Las acciones del jugador uzbeko en el campo y su puntuación se detallan a continuación:

  • Tiempo de juego y posición: Abdukodir Khusanov entró al campo en el minuto 77 sustituyendo al lesionado Matheus Nunes;

  • Fiabilidad en la banda derecha: Khusanov, defensa central de origen, ocupó la posición de lateral derecho y actuó con seguridad en su banda hasta el pitido final;

  • Calificación de 6,4: Los expertos y algoritmos de Flashscore evaluaron las acciones de nuestro compatriota con 6,4 puntos . Curiosamente, el portero titular Gianluigi Donnarumma y el defensa Nico O'Reilly también recibieron la misma nota de 6,4;

  • La puntuación más baja: Entre los locales, la nota más baja fue para Antoine Semenyo (6,3), quien entró al mismo tiempo que Khusanov en el minuto 77 pero no pudo destacar en ataque.

Erling Haaland — el héroe absoluto del encuentro

El delantero noruego volvió a demostrar su estatus de estrella principal en el partido:

  • 9,3 puntos y un doblete: Erling Haaland, autor de dos goles, fue elegido el mejor jugador del partido por Flashscore con una nota de 9,3;

  • Los líderes: Mateo Kovacic, muy activo en el centro del campo, y Phil Foden, que abrió el marcador en el minuto 19, obtuvieron ambos una nota de 8,4;

  • Secuencia de goles: A los goles de Foden (19') y Haaland (34', 69'), los visitantes respondieron con Daizen Maeda (21') y un penalti de Zian Flemming en el minuto 90.

Manchester Citycontinúa liderando

Esta victoria permite a los «Citizens» mantener su dominio absoluto en la tabla de clasificación:

  • 21 puntos: Con 21 puntos, el Manchester City consolida su primer puesto en la Premier League;

  • Ipswich en la 10ª posición: Los visitantes, que opusieron resistencia pero terminaron perdiendo, se mantienen en la 10ª posición con 9 puntos.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueIpswichFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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