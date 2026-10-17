Manchester City — Ipswich: alineaciones y directo
El encuentro de la Premier League entre el Manchester City y el Ipswich comenzará el 17 de octubre a las 19:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Manchester City: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (capitán), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.
Suplentes del Manchester City: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandez E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.
Entrenador del Manchester City: Maresca E.
Alineación inicial del Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (capitán), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.
Suplentes del Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.
Entrenador del Ipswich: O'Neil G.
Comentarios 0
…