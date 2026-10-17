Manchester City — Ipswich: alineaciones y directo

·117·Deportes
Manchester City — Ipswich: alineaciones y directo

El encuentro de la Premier League entre el Manchester City y el Ipswich comenzará el 17 de octubre a las 19:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Manchester City: 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (capitán), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.

Suplentes del Manchester City: 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandez E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.

Entrenador del Manchester City: Maresca E.

Alineación inicial del Ipswich: 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (capitán), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.

Suplentes del Ipswich: 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.

Entrenador del Ipswich: O'Neil G.

En directo2-1 EN VIVO
342-1
¡Gol! Erling Haaland (Manchester City) se interna en el área tras un pase de Mateo Kovacic y define a quemarropa con un gran disparo a la esquina inferior izquierda. 2:1.
33
Manchester City saca un córner.
33
Erling Haaland (Manchester City) recibe un gran pase dentro del área y dispara a la esquina inferior izquierda, pero un defensa la bloca. Gran defensa. El árbitro pita, córner para el Manchester City.
32
Phil Foden (Manchester City) envía un pase largo, pero Christian Walton se hace con el balón sin problemas.
32
Phil Foden (Manchester City) amagó con sacar rápido la falta, pero decidió pasar el balón a sus compañeros dentro del área.
31
El juego en equipo del Manchester City luce brillante, están controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, necesitan tener paciencia.
29
Emerson (Ipswich) estuvo muy cerca de marcar con un disparo potente, pero el balón salió rozando el poste derecho. El balón se fue fuera y el portero del Manchester City sacará de puerta.
28
Erling Haaland (Manchester City) intentó regatear a un rival y el balón fue despejado del centro del campo.
25
El Manchester City continúa jugando con pases precisos para crear nuevas oportunidades de ataque.
24
Farah Hallam no pudo ignorar la dura falta de Nico O'Reilly (Manchester City) y hizo sonar su silbato.
21
Daizen Maeda recibió un magnífico pase filtrado de Abdul Ouattara (Ipswich) y enfiló hacia la portería.
211-1
¡Gol! Daizen Maeda (Ipswich) recibe el balón dentro del área y define con un disparo preciso al rincón inferior derecho, batiendo al portero. Pone el 1-1 en el marcador.
21
El Ipswich controla el ritmo del partido mediante pases cortos precisos.
191-0
¡Gol! Jeremy Doku asiste desde la línea de fondo a Phil Foden (Manchester City), quien la empuja fácilmente a la esquina derecha. 1:0.
18
El Manchester City controla muy bien el juego en el centro del campo con pases precisos.
12
El Manchester City domina la posesión y realiza muchos pases cortos, pero pierde el balón por un error. El árbitro y el asistente señalan saque de banda a favor del Ipswich.
12
Los jugadores del Manchester City combinan en corto para romper la defensa rival y montar un contrataque rápido.
9
Leif Davis (Ipswich) no logra enviar un buen centro desde el tiro libre lejano. La defensa rival intercepta el balón.
8
El Manchester City mantiene la posesión mediante pases cortos y combinaciones.
6
Rúben Dias (Manchester City) recibe el centro de falta y remata de cabeza al palo derecho, pero el portero realiza una parada brillante. ¡Magnífica intervención!
5
Iliman Ndiaye (Manchester City) intentó regatear a los rivales, pero uno de los defensas logró robar el balón.
4
Los jugadores del Manchester City combinan con pases cortos.
1
El Manchester City controla el balón, tocando y esperando una buena oportunidad para rematar.
1
Comienza la primera parte.
19:02
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Ipswich sacará de centro.
19:00
Farai Hallam ha sido designado como árbitro para el partido de hoy, y se esforzará por dirigir con justicia y sin cometer errores.
19:00
Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ya puedes consultarlas.
19:00
¡Hola y bienvenidos a nuestro directo escrito! Os traeremos información al instante de todo lo que ocurra en el partido. Las alineaciones titulares se anunciarán muy pronto.
Manchester CityIpswichPremier LeagueFútbolInglaterra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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