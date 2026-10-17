Premier League: Manchester City y Liverpool logran importantes victorias a domicilio

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Premier League: Manchester City y Liverpool logran importantes victorias a domicilio

En la jornada 7 de la Premier League, dos gigantes que luchan por el liderato, Manchester City y Liverpool protagonizaron encuentros dramáticos y llenos de goles fuera de casa.

Los «Citizens» de Enzo Maresca superaron al Ipswich por 3-2, mientras que el Liverpool remontó para ganar 2-1 ante un Brentford que terminó con 9 hombres.

Doblete de Haaland y Abdukodir Khusanovse suma al juego

Manchester Cityenfrentó una resistencia mucho más dura de lo esperado fuera de casa:

  • Intercambio de goles: Phil Foden abrió el marcador en el minuto 19, pero dos minutos después Daizen Maeda restableció el equilibrio;

  • El recital de Erling Haaland: El goleador noruego marcó un doblete en los minutos 34 y 69, poniendo a los mancunianos 3-1 arriba;

  • El debut de Abdukodir Khusanov: En el minuto 76, el cuerpo técnico dio entrada al defensa de la selección nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, en lugar de Matheus Nunes. Nuestro compatriota ayudó a fortalecer la línea defensiva;

  • Penalti en los minutos finales: En el minuto 90, el jugador del Ipswich, Flemming, transformó un penalti para recortar distancias — 3:2.

PL. Jornada 7

Ipswich — Manchester City 2:3

Goles: Maeda (21), Flemming (90 penalti) — Foden (19), Haaland (34, 69).

  • Manchester City: Donnarumma, Nunes (Khusanov, 76), Dias, Gvardiol, O'Riley, Anderson, Ndiaye, Semenyo, Buaddi, Cherki, Haaland.

  • Ipswich: Walton, Diop, O'Shea, Davis, Ouattara, Lukic, Enciso, Philogene-Bidace, Palacios, Fatawu, Emerson.

El Brentford con 9 hombres y la voluntad del Liverpool

En otro duelo intenso de la jornada, el Liverpool empezó perdiendo pero terminó llevándose la victoria:

  • Gol en la primera parte: Cerca del final de la primera mitad (minuto 44), Lewis-Potter adelantó a los locales;

  • Remontada: En la segunda parte, los «Reds» aumentaron la presión: Munoz empató en el minuto 62 y Alexander Isak marcó el gol de la victoria en el minuto 70 — 1:2;

  • Dos expulsiones para los locales: La tensión fue tal que el Brentford tuvo que terminar el partido con 9 jugadores.

Brentford — Liverpool 1:2

Goles: Lewis-Potter (44) — Munoz (62), Isak (70).

  • Brentford: Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Diouf, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Jensen, Thiago.

  • Liverpool: Alisson, Araujo, van Dijk, Jaket, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Tras esta jornada de Premier League, los líderes consolidan su posición y mantienen la feroz competencia en la carrera por el título.

Manchester CityLiverpoolIpswichBrentfordPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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