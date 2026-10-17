Valencia — Athletic Bilbao: alineaciones y directo

·35·Deportes
Valencia — Athletic Bilbao: alineaciones y directo

El encuentro de LaLiga entre el Valencia y el Athletic Bilbao comenzará el 18 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Valencia: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (capitán), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Suplentes del Valencia: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Entrenador del Valencia: Aguirre J.

Alineación titular del Athletic Bilbao: 1. Simon U., 15. Rincon J., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Suplentes del Athletic Bilbao: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Entrenador del Athletic Bilbao: Terzic E.

En directo EN VIVO
28
Javi Guerra (Valencia) intentó encontrar a un compañero desmarcado en el área, pero Unai Simón salió de su portería para despejar el balón.
25
El Athletic Club tuvo la oportunidad de marcar desde el córner, pero el defensa despejó el balón.
24
Iñaki Williams (Athletic Bilbao) recibe el balón cerca de la frontal del área, pero su disparo sale desviado y se marcha lejos del poste izquierdo.
22
El Athletic Club mueve el balón por el campo y mantiene el control. Sin embargo, el rival interceptó el pase y la situación cambió.
19🟨
El colegiado de hoy, Adrián Cordero, ha decidido con justicia mostrar la tarjeta amarilla a Dani Raba (Valencia) por una dura falta.
18
Joaneko Luis-Jan (Athletic Bilbao) hizo una jugada individual, pero un defensa rival lo frenó y no pudo crear peligro.
15
Arnaut Danjuma (Valencia) envía el balón al área, pero Unai Simón sale de su portería y se hace con él.
14
Guido Rodríguez (Valencia) hizo una entrada muy dura en la disputa por el balón y Adrián Cordero pitó falta.
12
Íñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) roba el balón al rival, pero el árbitro pita falta. ¡Está descontento con la decisión!
12
El Athletic Club controla bien el balón y busca el ataque, pero el rival recuperó la posesión.
10
Los jugadores del Valencia se pasan el balón con pases cortos.
8
Hugo Duro (Valencia) es amonestado por falta. Adrián Cordero lo vio claramente y tocó el silbato.
8
Javi Guerra (Valencia) centra el balón al área desde el saque de esquina.
7
El balón salió, saque de esquina. El Valencia puede continuar con sus acciones ofensivas.
7
Arnaut Danjuma (Valencia) se marchó hacia la portería, pero un defensa reculó a tiempo para robarle el esférico.
5
Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) comete falta, el árbitro hace sonar el silbato.
4
Dani Raba (Valencia) hace una entrada dura y Adrián Cordero hace sonar su silbato señalando falta.
1
El Athletic Club enlaza una serie de bonitos pases para crear nuevas oportunidades de ataque.
1
El partido acaba de empezar.
00:02
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. El Athletic Club sacará de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Adrián Cordero.
00:00
Puedes consultar las alineaciones iniciales de ambos equipos en los detalles del partido.
00:00
Салом, жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва завқланинг.
ValenciaAthletic BilbaoLaLigaFútbolEspaña
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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