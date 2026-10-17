Valencia — Athletic Bilbao: alineaciones y directo
El encuentro de LaLiga entre el Valencia y el Athletic Bilbao comenzará el 18 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Valencia: 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (capitán), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.
Suplentes del Valencia: 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.
Entrenador del Valencia: Aguirre J.
Alineación titular del Athletic Bilbao: 1. Simon U., 15. Rincon J., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.
Suplentes del Athletic Bilbao: 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.
Entrenador del Athletic Bilbao: Terzic E.
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