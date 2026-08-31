Resultado sorpresa en España: Valencia goleado a domicilio

En un emocionante encuentro correspondiente a la 3ª jornada de La Liga, el Deportivo recibió al Valencia en su estadio. El partido, lleno de intensidad y lucha, terminó con una victoria brillante y contundente de los locales por 3-1.

El experimentado delantero estrella Pierre-Emerick Aubameyang volvió a mostrar su eficacia, contribuyendo enormemente a que su equipo sumara tres puntos cruciales.

Crónica de un enfrentamiento dramático con 4 goles

El partido estuvo lleno de goles desde los primeros minutos:

Presión rápida de los locales: En el minuto 13, Tárrega abrió el marcador, adelantando al Deportivo;

El talento de Aubameyang: Apenas 4 minutos después, en el minuto 17, Pierre-Emerick Aubameyang acertó ante la portería rival, poniendo el 2-0 en el marcador;

La respuesta del Valencia: En el minuto 26, Umar Sadiq marcó para los «che», intentando reavivar la emoción (2-1);

El punto final de Mouctar: El gol anotado por Mouctar en el minuto 59 de la segunda parte sentenció la victoria del Deportivo.

Situación en la tabla

Esta victoria tuvo un impacto significativo en la posición de los equipos en la tabla de La Liga:

Deportivo: Con 5 puntos, el equipo asciende a la 7ª posición de la clasificación;

Valencia: El equipo, que atraviesa dificultades al inicio de la temporada, se mantiene en el puesto 17 con 1 punto.

Ficha del partido y alineaciones