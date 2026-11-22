En la jornada 13 del campeonato español, el Real Madrid superó la resistencia del Celta de Vigo con una remontada. Aunque los visitantes abrieron el marcador al inicio, los goles de Jude Bellingham y Carlos Espi dieron una victoria crucial a los madrileños. El derbi sevillano terminó sin ganador.

Se han completado varios encuentros de la jornada 13 de la temporada 2026/2027 de La Liga española. En el partido central, el Real Madrid venció al Celta de Vigo por 2-1. El derbi entre el Sevilla y el Real Betis terminó en empate gracias a un gol en los últimos minutos.

El Real remonta y se lleva la victoria

Real Madrid — Celta de Vigo 2-1

El encuentro en Madrid comenzó con un guion inesperado para los locales. El Celta abrió el marcador en el minuto 5 con un gol de Pablo Durán, poniendo al Real en aprietos.

Tras esto, los madrileños aumentaron la presión ante la portería rival para igualar. Sin embargo, el marcador no se movió en la primera parte.

En la segunda mitad, el Real impuso su ley. En el minuto 65, Jude Bellingham marcó el empate. En el minuto 84, Carlos Espi anotó el gol de la victoria.

De esta manera, a pesar del gol encajado al inicio, el Real Madrid dio la vuelta al partido y sumó tres puntos vitales.

El derbi sevillano no tuvo ganador en los últimos minutos

Sevilla — Real Betis 1-1

Uno de los partidos más interesantes de la jornada tuvo lugar en Sevilla. Los dos eternos rivales, Sevilla y Real Betis, se enfrentaron.

La primera parte terminó sin goles. En el minuto 49, Antony, por parte de los visitantes, adelantó al Betis.

El Sevilla no aceptó la derrota y buscó el gol hasta el final. Sus esfuerzos dieron fruto en el minuto 90: Kike Salas empató y salvó a su equipo de la derrota.

Como resultado, el derbi sevillano terminó 1-1. Ambos equipos se repartieron los puntos.

El Alavés tomó la ventaja desde el primer minuto

Alavés — Deportivo 3-1

El Alavés logró una victoria sólida en casa contra el Deportivo. Los locales comenzaron muy activos, abriendo el marcador en el primer minuto con un gol de Ángel Pérez.

En el minuto 40, Nahuel Tenaglia amplió la ventaja. En la segunda parte, Lucas Boyé marcó para consolidar el dominio del Alavés.

Los visitantes solo reaccionaron al final. En el minuto 89, Denis Suárez anotó, pero no fue suficiente para evitar la derrota del Deportivo — 3-1.

El Valencia ganó por la mínima a domicilio

«Rayo Vallecano» — Valencia 0-1

El Valencia consiguió una difícil victoria en el campo del Rayo Vallecano. El único gol llegó en el minuto 40. Kopete marcó en propia puerta, dando tres puntos a los visitantes.

El marcador no cambió más. El Valencia certificó una importante victoria fuera de casa.

El Espanyol regresa de Bilbao con tres puntos

«Athletic Bilbao» — Espanyol 0-1

En otro partido de la jornada, el Espanyol venció al Athletic Bilbao a domicilio. El único gol del encuentro fue obra de Roberto Fernández en el minuto 65.

Aunque los bilbaínos intentaron empatar en casa, no pudieron superar la defensa rival. El Espanyol mantuvo su victoria por la mínima.

Otros resultados de la jornada 13 de La Liga

Partido Resultado Athletic Bilbao — Espanyol 0-1 Alavés — Deportivo 3-1 Rayo Vallecano — Valencia 0-1 Sevilla — Real Betis 1-1 Real Madrid — Celta de Vigo 2-1

Tres puntos importantes para el Real

Entre los resultados de la jornada 13, la victoria del Real Madrid destaca especialmente. A pesar de empezar perdiendo, los madrileños lograron cambiar el rumbo.

En el derbi sevillano, aunque ambos equipos estuvieron cerca de ganar, terminaron en tablas. Las próximas jornadas de La Liga mostrarán cómo sigue la lucha por el título y los puestos europeos.