Una verdadera paliza: el Barcelona golea al Valencia 5-0

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Una verdadera paliza: el Barcelona golea al Valencia 5-0

En el marco de la 4ª jornada de La Liga, el vigente campeón, el FC Barcelona, no dio ninguna oportunidad al Valencia en su visita a Mestalla. El encuentro estuvo marcado por la superioridad absoluta de los catalanes, que terminaron ganando 5-0. Gracias a este triunfo, los pupilos de Hansi Flick alcanzan los 12 puntos y se colocan líderes en solitario. El Valencia, con solo 1 punto, cae al último puesto de la tabla.

El recital de los jóvenes catalanes en Mestalla: el show de Yamal y Fermín

Encuentro El FC Barcelonacomenzó el partido con ataques fulgurantes. Apenas transcurridos 6 minutos, Lamine Yamal, quien se está convirtiendo en la estrella del equipo, abrió el marcador. El FC Barcelonaimpuso su presión desde la primera parte y en el minuto 22, Fermín López anotó el segundo gol. Fermín no solo marcó, sino que también dio dos asistencias, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del partido.

Paliza e impacto de los nuevos fichajes: el debut de Olmo

En la segunda parte, el Barcelona aumentó la presión. En el minuto 50, Raphinha amplió la ventaja (0-3). Los catalanes, dueños del campo, realizaron cambios y en el minuto 75, el nuevo fichaje Dani Olmo entró al terreno de juego. Este cambio dio más intensidad al final del partido. Pedri marcó en el minuto 79 y Lamine Yamal cerró la goleada en el 84 con un doblete tras una asistencia de Dani Olmo. Cabe destacar que Olmo dio dos asistencias en solo 15 minutos, demostrando su rápida adaptación.

La brecha en la tabla y la amargura de la derrota

Tras esta victoria, el Barcelona suma 12 puntos en 4 partidos y se consolida como líder absoluto de La Liga. Los campeones demuestran que han empezado la temporada con fuerza. Para el Valencia, este inicio es un desastre: solo 1 punto en 4 partidos y el puesto 20. La afición de Mestalla mostró su descontento ante el débil juego de su equipo.

La Liga. 4ª jornada. Estadísticas y alineaciones

Valencia — Barcelona 0:56 de septiembre, Mestalla

Goles: Yamal (6', 84'), Fermín (22'), Raphinha (50'), Pedri (79').

Valencia: Dimitrievski, Maffeo (Elliot, 54'), Martínez, Diakhaby (Córdoba, 62'), Pepelu (Tárrega, 54'), Vázquez (Gayà, 54'), Otorbi (Duro, 76'), Ugrinic, Dieng, Guerra (Sato, 62'), Danjuma.

Barcelona: Joan García, Eric García (Koundé, 29'), Cubarsí (Christensen, 62'), Martín, Espart, Rodri (Bernal, 62'), Pedri (Jesús, 81'), Fermín (Olmo, 75'), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62'), Raphinha.

Amonestaciones: Cubarsí (45+3'), Rodri (47'), Fermín (65'), Martínez (81').

¿Crees que el gran inicio del Barcelona augura éxito también en la Champions League? ¿Cómo explicar la rápida adaptación de Dani Olmo al sistema táctico del Barça? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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