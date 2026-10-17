El agente de Nico Williams revela por qué no se concretó su traspaso al Barcelona

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El agente de Nico Williams revela por qué no se concretó su traspaso al Barcelona

La estrella del Athletic Club y de la selección española Nico Williamsy su agente Félix Tainta revelaron los detalles del frustrado traspaso del jugador al FC Barcelona en el verano de 2025.

Goal.com En una entrevista con este medio, el agente aclaró los puntos de bloqueo en las negociaciones y las razones por las que se rechazó la oferta del gigante catalán.

«Tus problemas no deben afectarme»

Félix Tainta destacó los puntos clave sobre el proceso de negociación y las dificultades financieras y de inscripción del FC Barcelona:

  • Comunicación abierta y transparencia del Athletic: El agente mantuvo informada regularmente a la directiva del Athletic sobre cada etapa de las negociaciones, manteniendo la transparencia incluso cuando esto no gustaba al club vasco;

  • La comparación con la Fórmula 1: «Nico no podía permitirse arriesgarse a quedarse sin minutos. Esto es la Fórmula 1. Si vengo a veros, no tengo por qué aguantar vuestros problemas. Eso es exactamente lo que le expliqué al Barça», declaró Tainta;

  • Falta de garantías: Los catalanes no ofrecieron garantías firmes sobre la inscripción del jugador y su participación, por lo que se descartó el acuerdo. «Es un futbolista profesional. Si tenéis un problema, no debe afectarme. Al no haber esas garantías, tuvimos que cambiar de opinión».

¿Por qué se firmó el contrato con el Athletic hasta 2035?

El agente explicó la visión de futuro de Nico Williams y el proceso de renovación:

  • Altas metas y límites de oportunidades: Nico consideró seriamente irse porque aspira a lo más alto. Dado el potencial limitado del Athletic, es una realidad que ellos no pueden ganar la Champions League o La Liga;

  • Cambio de decisión: Tras analizar todas las consecuencias de otras opciones y ver que carecían de lógica, el agente sugirió al jugador firmar un contrato a largo plazo con el Athletic, a lo que Williams accedió;

  • Duración del contrato y cláusula de rescisión: Actualmente, el contrato de Nico Williams con el club vasco está previsto hasta el verano de 2035. Al mismo tiempo, el contrato mantiene una cláusula de rescisión de aproximadamente 90 millones de euros. cláusula de compra.

Estas declaraciones demuestran que Nico Williams priorizó la estabilidad y la continuidad en el juego sobre promesas inciertas.

Nico WilliamsAthletic BilbaoBarcelonaFélix TaintaFichajes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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