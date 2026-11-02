El Athletic brilla en el derbi vasco y el Valencia da la sorpresa

La jornada 11 de La Liga española estuvo marcada por resultados inesperados y un intenso enfrentamiento en el derbi principal.

En el famoso derbi vasco disputado en Bilbao, el Athletic derrotó a la «Real Sociedad» por 2-1 en casa. En el otro partido de la jornada, el Valencia, en la zona de descenso, logró 3 puntos de oro en el campo del Elche, equipo que lucha por los puestos europeos.

Batalla vasca en San Mamés: Penalti decisivo y el talento de Iñaki

El destino del partido en Bilbao se decidió en la primera parte:

Gol rápido de Williams (minuto 14): El líder del Athletic, Iñaki Williams, abrió el marcador en el minuto 14, haciendo vibrar el estadio de San Mamés — 1-0;

La respuesta de Sučić (minuto 30): Los de San Sebastián, sin rendirse, igualaron el marcador tras media hora de juego con un disparo preciso de Luka Sučić — 1-1;

El punto final de la primera parte (minuto 45+2): Justo antes del descanso, el árbitro señaló un penalti a favor de los locales. Alex Berenger, con sangre fría, transformó la pena máxima para asegurar la victoria por 2-1.

El coraje del Valencia a domicilio: El gol solitario de Sadiq

El Valencia, en una situación delicada en el puesto 19, superó una dura prueba fuera de casa ante el Elche, aspirante al top 5:

Aunque ambos equipos lucharon de igual a igual hasta el minuto 69, el delantero nigeriano Umar Sadiq aprovechó una ocasión clara para adelantar a los visitantes;

Este solitario gol otorgó a los «Che» una valiosa victoria por 0-1, elevando su cuenta a 9 puntos.

Resultados oficiales: