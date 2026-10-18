«No pensé que fuera tan popular»: Diyora Keldiyorova revela sus impresiones

·82·Deportes
«No pensé que fuera tan popular»: Diyora Keldiyorova revela sus impresiones

Organizado en la ciudad kazaja de Aktau, Aktau Asian Open 2026 la campeona olímpica de judo, quien ocupó el lugar más alto del podio en este torneo internacional, Diyora Keldiyorova habló con emoción sobre la gran atención y el cariño sincero que le mostraron los lugareños tras su victoria en la competición.

Del Kazajistán, Sportz.kz la reconocida deportista uzbeka, quien concedió una entrevista al medio, destacó que se sintió tan libre y tranquila como en casa en el país vecino.

«Incluso los que no siguen el deporte me reconocieron»: la confesión sincera de Diyora

La campeona olímpica recordó los momentos interesantes e inolvidables que vivió mientras caminaba por la ciudad durante los días de competición:

  • Encuentro inesperado en una cafetería: «¡Es un sentimiento muy agradable! Para ser sincera, nunca pensé que personas comunes, ajenas al deporte, me reconocerían. Ayer fuimos a una cafetería y allí todos me reconocieron de repente, todos querían tomarse una foto conmigo;

  • Un gran honor y alegría: No esperaba ser tan popular en Kazajistán. Este cariño y respeto son un gran honor para mí, me sentí muy feliz;

  • Hospitalidad como en casa: En Kazajistán me recibieron con una calidez y apertura increíbles. Me sentí como en casa, rodeada de seres queridos», dijo Keldiyorova.

Triunfo dorado en Aktau y regreso histórico

El torneo Aktau Asian Open 2026 de Diyora Keldiyorova abrió una nueva y brillante página en su carrera profesional:

  • Dominio absoluto en la categoría de -52 kg: Nuestra compatriota actuó con confianza en todos los combates de clasificación, llegando a la fase final;

  • Victoria limpia en la final: En el combate decisivo contra la representante del equipo de Azerbaiyán, Farida Mirzayeva, Diyora venció a su oponente antes del tiempo límite, obteniendo la medalla de oro;

  • Fin de una pausa de 2 años: Este torneo pasó a la historia como la primera competición oficial de la deportista tras una larga pausa.

Del triunfo de París a la felicidad de la maternidad

Como dato, Diyora Keldiyorova se convirtió en la primera mujer campeona olímpica de judo en la historia de Uzbekistán durante los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, tras derrotar a la legendaria campeona japonesa Uta Abe.

Tras esta histórica victoria, anunció una pausa en el deporte de alto nivel para disfrutar de la maternidad. Más de dos años después, su exitoso regreso al tatami demuestra que está lista para seguir conquistando las cimas del deporte mundial durante muchos años más.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026AktauSportz.kzJudo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Diyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en AktauDiyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en AktauHoy 07:16¿Cómo ganó Diyora Keldiyorova la medalla de oro en el torneo de Aktau? (video)¿Cómo ganó Diyora Keldiyorova la medalla de oro en el torneo de Aktau? (video)Ayer 22:12El Comité Olímpico Nacional reacciona a la victoria de Diyora Keldiyorova en AktauEl Comité Olímpico Nacional reacciona a la victoria de Diyora Keldiyorova en AktauAyer 21:18Diyora Keldiyorova gana la medalla de oro en un torneo internacionalDiyora Keldiyorova gana la medalla de oro en un torneo internacionalAyer 19:05El regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es reconocido a nivel internacionalEl regreso de Diyora Keldiyorova al deporte de élite es reconocido a nivel internacional16 octubre 21:17Diyora Keldiyorova regresa al tatami: fecha y torneo confirmadosDiyora Keldiyorova regresa al tatami: fecha y torneo confirmados29 septiembre 17:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre