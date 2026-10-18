«No pensé que fuera tan popular»: Diyora Keldiyorova revela sus impresiones

Organizado en la ciudad kazaja de Aktau, Aktau Asian Open 2026 la campeona olímpica de judo, quien ocupó el lugar más alto del podio en este torneo internacional, Diyora Keldiyorova habló con emoción sobre la gran atención y el cariño sincero que le mostraron los lugareños tras su victoria en la competición.

Del Kazajistán, Sportz.kz la reconocida deportista uzbeka, quien concedió una entrevista al medio, destacó que se sintió tan libre y tranquila como en casa en el país vecino.

«Incluso los que no siguen el deporte me reconocieron»: la confesión sincera de Diyora

La campeona olímpica recordó los momentos interesantes e inolvidables que vivió mientras caminaba por la ciudad durante los días de competición:

Encuentro inesperado en una cafetería: «¡Es un sentimiento muy agradable! Para ser sincera, nunca pensé que personas comunes, ajenas al deporte, me reconocerían. Ayer fuimos a una cafetería y allí todos me reconocieron de repente, todos querían tomarse una foto conmigo;

Un gran honor y alegría: No esperaba ser tan popular en Kazajistán. Este cariño y respeto son un gran honor para mí, me sentí muy feliz;

Hospitalidad como en casa: En Kazajistán me recibieron con una calidez y apertura increíbles. Me sentí como en casa, rodeada de seres queridos», dijo Keldiyorova.

Triunfo dorado en Aktau y regreso histórico

El torneo Aktau Asian Open 2026 de Diyora Keldiyorova abrió una nueva y brillante página en su carrera profesional:

Dominio absoluto en la categoría de -52 kg: Nuestra compatriota actuó con confianza en todos los combates de clasificación, llegando a la fase final;

Victoria limpia en la final: En el combate decisivo contra la representante del equipo de Azerbaiyán, Farida Mirzayeva, Diyora venció a su oponente antes del tiempo límite, obteniendo la medalla de oro;

Fin de una pausa de 2 años: Este torneo pasó a la historia como la primera competición oficial de la deportista tras una larga pausa.

Del triunfo de París a la felicidad de la maternidad

Como dato, Diyora Keldiyorova se convirtió en la primera mujer campeona olímpica de judo en la historia de Uzbekistán durante los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024, tras derrotar a la legendaria campeona japonesa Uta Abe.

Tras esta histórica victoria, anunció una pausa en el deporte de alto nivel para disfrutar de la maternidad. Más de dos años después, su exitoso regreso al tatami demuestra que está lista para seguir conquistando las cimas del deporte mundial durante muchos años más.