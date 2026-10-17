Diyora Keldiyorova gana la medalla de oro en un torneo internacional

Campeona olímpica de judo en París 2024, miembro de la selección nacional de Uzbekistán Diyora Keldiyorova brilló en un prestigioso torneo internacional organizado en Aktau, Kazajistán, obteniendo la medalla de oro de la competición.

Tras un largo descanso, nuestra experimentada atleta ha regresado al alto nivel demostrando una vez más que no tiene rival en su categoría de peso.

Dominio absoluto sobre todas sus rivales

Representando a nuestro país en la categoría de -52 kg, Keldiyorova tuvo una actuación impecable durante todo el torneo:

Un camino firme hacia el podio: La judoca uzbeka demostró una clara superioridad técnica y física sobre todas sus oponentes en las fases de clasificación y semifinales, asegurando su lugar en la final;

Victoria temprana en la final: En el combate decisivo, Diyora se enfrentó a una representante de Azerbaiyán en el tatami, derrotando a su rival antes de tiempo con un ippon para subir a lo más alto del podio en Aktau;

Un comienzo exitoso: Esta medalla de oro demuestra que nuestra compatriota ha iniciado el nuevo ciclo olímpico con gran determinación y mentalidad de campeona.

Triunfo en París y éxitos constantes

Cabe recordar que Diyora Keldiyorova también logró una victoria histórica en la categoría de -52 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en la primera mujer judoca uzbeka en ser campeona olímpica. Este nuevo oro en Aktau consolida una vez más la posición de liderazgo de la escuela de judo uzbeka a nivel continental y mundial.