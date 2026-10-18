Diyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en Aktau

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Diyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en Aktau

Celebrado en la ciudad de Aktau, Kazajistán, Aktau Asian Open 2026 la campeona olímpica, quien fue declarada invicta y ganó la medalla de oro en la competición Diyora Keldiyorova anunció sus próximos grandes planes tras su regreso al deporte de élite.

La judoca uzbeka, que subió al podio en su primera competición oficial tras una pausa de dos años por maternidad, expresó su intención de participar en el prestigioso torneo Grand Slam que se celebrará a finales de este mes en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

«Los combates aquí fueron una prueba para mí»: La confesión de la campeona

Tras la victoria, la atleta compartió sus sentimientos y su proceso de preparación:

  • Resultado inesperado y alegría: «Estoy muy feliz de haber vuelto al tatami y ganado una medalla de oro después de dos años de pausa. Para ser sincera, no esperaba un resultado tan rápido, pero estoy muy satisfecha;

  • Objetivo Grand Slam en Abu Dabi: Ahora, a finales de mes, probablemente participaré en el torneo de Grand Slam en Abu Dabi. Será una competición mucho más seria e importante para mí, ahora centraré toda mi atención en este torneo;

  • Evaluación de las carencias: Los combates en Aktau sirvieron como una prueba importante para mí: pude ver cuál es mi nivel de preparación, qué debo cambiar y en qué debo trabajar», declaró Keldiyorova.

El camino al oro en Aktau: Rivales derrotadas

Durante el Open de Asia, celebrado los días 17 y 18 de octubre en memoria de Turar Zholdybayev, Diyora compitió en la categoría de -52 kg:

  • Fase de clasificación: La campeona uzbeka superó de manera convincente a dos representantes del equipo nacional anfitrión, Kazajistán, en las primeras rondas;

  • Victoria temprana en la final: En el combate final decisivo contra la atleta azerbaiyana Farida Mirzayeva, Keldiyorova derrotó a su oponente antes del límite, convirtiéndose en la campeona del Aktau Asian Open 2026.

Esta medalla de oro en Aktau de Diyora Keldiyorova demostró que su preparación para los próximos grandes torneos mundiales y continentales, incluidos los próximos Juegos Olímpicos, está a un nivel muy alto.

Diyora KeldiyorovaAktau Asian Open 2026Grand Slam Abu DabiJudoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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