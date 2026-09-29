Diyora Keldiyorova regresa al tatami: fecha y torneo confirmados

La campeona olímpica de París 2024, Diyora Keldiyorova, está a punto de hacer su regreso oficial al deporte de élite. La uzbeka famosa judoca volverá al tatami tras una larga pausa.

Keldiyorova participará en el torneo Aktau Asian Open 2026 que se celebrará los días 17 y 18 de octubre en Aktau, Kazajistán. Cabe destacar que esta será su primera competición oficial tras los Juegos Olímpicos de París y el nacimiento de su hijo.

Diyora Keldiyorova de nuevo en el tatami

Diyora Keldiyorova, una de las representantes más reconocidas y exitosas del judo uzbeko, se prepara para volver a las competiciones oficiales.

París-2024 en los Juegos Olímpicos la judoca, ganadora de la medalla de oro, iniciará en Aktau una nueva etapa en su carrera internacional.

Keldiyorova competirá en su categoría habitual de -52 kg .

Este es un evento muy esperado por los aficionados, ya que la última vez que Diyora Keldiyorova compitió oficialmente fue en los Juegos Olímpicos de París.

Una larga pausa tras el triunfo histórico en París

Diyora Keldiyorova marcó un hito para la delegación uzbeka al ganar el oro en la categoría de -52 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este oro olímpico demostró una vez más el alto nivel de la atleta en el escenario internacional.

Keldiyorova también ha sido medallista en campeonatos mundiales. Su estatus de campeona olímpica es uno de los puntos más altos de su carrera, y ahora los aficionados tendrán la oportunidad de verla de nuevo en el gran tatami.

Esta vez la importancia del torneo es diferente

El torneo de Aktau no es una competición más para Diyora Keldiyorova.

Es su primera competición oficial tras los Juegos Olímpicos de París 2024 y su maternidad .

Por ello, los aficionados al judo esperan su regreso al tatami con gran interés.

Para la atleta, este torneo será una etapa crucial para recuperar el ritmo de competición, adaptarse al entorno internacional y probar sus capacidades antes de los próximos desafíos.

Todas las miradas puestas en Aktau

La participación de Diyora Keldiyorova en el torneo Aktau Asian Open 2026, que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre, es de gran relevancia para el judo uzbeko.

El primer combate oficial de la campeona olímpica tras una larga pausa permitirá a los fans seguir su vuelta al deporte.

Diyora Keldiyorova vuelve a competir en -52 kg. El interés principal reside en cómo se desarrollará la primera competición de la temporada para la campeona de París.

17-18 de octubre. Aktau. Aktau Asian Open 2026. Diyora Keldiyorova de nuevo en el tatami.

Una nueva página para la campeona olímpica de judo de Uzbekistán comienza precisamente en este torneo.