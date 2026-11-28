Campeona olímpica de París 2024, doble medallista en campeonatos mundiales Diyora Keldiyorova la próxima semana — 5-6 de diciembre participará en el prestigioso torneo que se celebrará en la capital japonesa, Tokyo Grand Slam 2026 . Antes de la competición, nuestra compatriota completó una etapa de preparación especial en Taskent bajo la guía de la leyenda del judo Kosei Inoue .

Clase magistral con la leyenda del judo Kosei Inoue

Anteriormente, el campeón olímpico de Sídney 2000, triple campeón mundial y doble ganador de los Juegos Asiáticos Kosei Inoue visitó Taskent para impartir una clase magistral especial (lecciones de técnica) para los jóvenes judocas uzbekos. Diyora Keldiyorova participó directamente en estas sesiones. Los entrenamientos con el experto japonés sirvieron como una preparación fundamental para Keldiyorova antes de los importantes combates que tendrán lugar la próxima semana en los tatamis de Tokio.