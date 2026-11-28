Diyora Keldiyorova entrena con Kosei Inoue: lista para el Grand Slam
Campeona olímpica de París 2024, doble medallista en campeonatos mundiales Diyora Keldiyorova la próxima semana — 5-6 de diciembre participará en el prestigioso torneo que se celebrará en la capital japonesa, Tokyo Grand Slam 2026 . Antes de la competición, nuestra compatriota completó una etapa de preparación especial en Taskent bajo la guía de la leyenda del judo Kosei Inoue .
Clase magistral con la leyenda del judo Kosei Inoue
Anteriormente, el campeón olímpico de Sídney 2000, triple campeón mundial y doble ganador de los Juegos Asiáticos Kosei Inoue visitó Taskent para impartir una clase magistral especial (lecciones de técnica) para los jóvenes judocas uzbekos. Diyora Keldiyorova participó directamente en estas sesiones. Los entrenamientos con el experto japonés sirvieron como una preparación fundamental para Keldiyorova antes de los importantes combates que tendrán lugar la próxima semana en los tatamis de Tokio.
Se espera una revancha histórica contra Uta Abe en Tokio
Tokyo Grand Slam 2026 la lista oficial de participantes en la categoría femenina de -52 kg incluye no solo a Diyora Keldiyorova, sino también a la estrella japonesa Uta Abe , quien espera enfrentarse nuevamente a la campeona uzbeka desde los Juegos de París. En este torneo de Grand Slam en Tokio, los combates de la categoría de -52 kg están programados para el primer día de competición, el 5 de diciembre .
Estadísticas
Información oficial
Competición
Tokyo Grand Slam 2026 (Tokio, Japón — Tokyo Metropolitan Gymnasium)
Fecha
5-6 de diciembre de 2026 (los combates de -52 kg serán el 5 de diciembre)
Categoría de peso
Femenino, -52 kg
Estrellas e intriga
Diyora Keldiyorova (Uzbekistán) — Uta Abe (Japón) (Posible enfrentamiento tras los JJ. OO. de París 2024)
Etapa de preparación
Participación en las clases magistrales de la leyenda Kosei Inoueen Taskent
¿Crees que si Diyora Keldiyorova y Uta Abe se enfrentan de nuevo en el tatami durante el Grand Slam de Tokio, nuestra compatriota podrá vencer a su rival en casa?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus seres queridos que esperan con ansias el judo uzbeko y la participación de Diyora Keldiyorova en Tokio!
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