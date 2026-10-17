El Comité Olímpico Nacional reacciona a la victoria de Diyora Keldiyorova en Aktau

El Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán ha reaccionado a la actuación de la histórica campeona olímpica del país, Diyora Keldiyorova,en el torneo internacional Aktau Asian Open 2026 que se celebra en Kazajistán, donde obtuvo la medalla de oro.

En un comunicado oficial, el Comité destacó el regreso triunfal de la campeona al tatami tras su baja por maternidad y una larga pausa: « Nuestra campeona ha vuelto: Diyora Keldiyorova ganó el oro en Aktau ».

Victoria rápida en la final

La judoca uzbeka, que compitió en la categoría de -52 kg, demostró toda su maestría durante la competición:

Control sobre sus rivales: Keldiyorova superó con confianza a sus primeras oponentes para llegar a la final;

Duelo contra Azerbaiyán: En el combate final, nuestra compatriota se enfrentó a una representante de Azerbaiyán, a quien derrotó antes del límite por ippon, ocupando así lo más alto del podio;

Un gran regreso: Esta victoria demuestra que, a pesar de la larga pausa, la atleta ha mantenido su excelente forma física y su espíritu de campeona.

Juegos Olímpicos de París 2024: Un camino legendario

El CON recordó que la última competición oficial de Diyora Keldiyorova antes de este torneo fueron los Juegos Olímpicos de verano de París 2024:

Victorias sobre Abe y Krasniqi: En su camino al oro en París, Diyora sorprendió al mundo del deporte al vencer a la gran favorita y cuatro veces campeona mundial, la japonesa Uta Abe, y en la final derrotó a la kosovar Distria Krasniqi, campeona olímpica en Tokio 2020;

Un resultado histórico para Uzbekistán: Gracias a este triunfo, se convirtió en la primera mujer en la historia de Uzbekistán en ganar una medalla de oro olímpica en judo;

Maternidad y nuevo ciclo: Tras apartarse temporalmente del deporte para ser madre, Keldiyorova regresa con paso firme al nuevo ciclo olímpico con este oro en Aktau.

El regreso victorioso de Diyora Keldiyorova sirve para fortalecer no solo nuestra escuela nacional de judo, sino también la posición del deporte uzbeko en la arena internacional.