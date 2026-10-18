El equipo nacional de judo de Uzbekistán gana 6 medallas en el Aktau Asian Open 2026

La prestigiosa competición de judo que comenzó en Aktau, Kazajistán, Aktau Asian Open 2026 tuvo un comienzo triunfal para el equipo nacional de Uzbekistán.

En los combates de la primera jornada, nuestros compatriotas demostraron gran destreza técnica y superioridad física, logrando 3 medallas de oro y 3 de bronce y ascendiendo a los primeros puestos de la clasificación general.

La cima del podio: 3 campeones

Los intensos combates de los atletas uzbekos en el tatami terminaron con una lluvia de medallas de oro:

Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Nuestra joven y talentosa atleta superó a todas sus rivales en la categoría de peso ligero para subir a lo más alto del podio;

Diyora Keldiyorova (-52 kg): De regreso al tatami tras dos años de ausencia, la campeona olímpica no dio ninguna oportunidad a sus rivales, sumando otra brillante medalla de oro para Uzbekistán;

Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): En las reñidas competiciones masculinas, Nizomiddinxo‘ja completó con maestría todas sus rondas de clasificación y la final, obteniendo el título de campeón del Asian Open.

Medallas de bronce: Una base sólida

Además, nuestros judokas que terminaron entre los tres mejores en combates intensos enriquecieron el medallero del equipo nacional:

Halimajon Qurbonova (-48 kg): Otra compatriota nuestra ganó la medalla de bronce en esta categoría, demostrando la alta competitividad en los pesos ligeros;

Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Nuestra experimentada judoka logró victorias convincentes en los combates de repesca y en la final por el bronce, siendo premiada con la medalla;

Sarvinoz Husanova (-63 kg): Activa en combates llenos de ataques y agarres, Sarvinoz también añadió una valiosa medalla de bronce al tesoro de nuestra delegación.

Este resultado significativo en el primer día confirma una vez más el liderazgo de la escuela uzbeka de judo a nivel continental y aporta fuerza y confianza a los miembros del equipo antes de los combates de los próximos días.