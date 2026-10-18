El equipo nacional de judo de Uzbekistán gana 6 medallas en el Aktau Asian Open 2026

·11·Deportes
El equipo nacional de judo de Uzbekistán gana 6 medallas en el Aktau Asian Open 2026

La prestigiosa competición de judo que comenzó en Aktau, Kazajistán, Aktau Asian Open 2026 tuvo un comienzo triunfal para el equipo nacional de Uzbekistán.

En los combates de la primera jornada, nuestros compatriotas demostraron gran destreza técnica y superioridad física, logrando 3 medallas de oro y 3 de bronce y ascendiendo a los primeros puestos de la clasificación general.

La cima del podio: 3 campeones

Los intensos combates de los atletas uzbekos en el tatami terminaron con una lluvia de medallas de oro:

  • Fotimaxon Tursunboyeva (-48 kg): Nuestra joven y talentosa atleta superó a todas sus rivales en la categoría de peso ligero para subir a lo más alto del podio;

  • Diyora Keldiyorova (-52 kg): De regreso al tatami tras dos años de ausencia, la campeona olímpica no dio ninguna oportunidad a sus rivales, sumando otra brillante medalla de oro para Uzbekistán;

  • Nizomiddinxo‘ja Toshpo‘latov (-73 kg): En las reñidas competiciones masculinas, Nizomiddinxo‘ja completó con maestría todas sus rondas de clasificación y la final, obteniendo el título de campeón del Asian Open.

Medallas de bronce: Una base sólida

Además, nuestros judokas que terminaron entre los tres mejores en combates intensos enriquecieron el medallero del equipo nacional:

  • Halimajon Qurbonova (-48 kg): Otra compatriota nuestra ganó la medalla de bronce en esta categoría, demostrando la alta competitividad en los pesos ligeros;

  • Muhayyo Ahmatova (-57 kg): Nuestra experimentada judoka logró victorias convincentes en los combates de repesca y en la final por el bronce, siendo premiada con la medalla;

  • Sarvinoz Husanova (-63 kg): Activa en combates llenos de ataques y agarres, Sarvinoz también añadió una valiosa medalla de bronce al tesoro de nuestra delegación.

Este resultado significativo en el primer día confirma una vez más el liderazgo de la escuela uzbeka de judo a nivel continental y aporta fuerza y confianza a los miembros del equipo antes de los combates de los próximos días.

Aktau Asian Open 2026Diyora KeldiyorovaFederación Uzbeka de JudoJudoDeporte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«No pensé que fuera tan popular»: Diyora Keldiyorova revela sus impresiones«No pensé que fuera tan popular»: Diyora Keldiyorova revela sus impresionesHoy 12:36Diyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en AktauDiyora Keldiyorova revela sus próximos grandes planes tras su triunfo en AktauHoy 07:16Un legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacionalUn legendario entrenador georgiano asume oficialmente el mando de nuestra selección nacional10 octubre 22:04¡Nuestros judocas, listos para conquistar Sudamérica: composición de la selección nacional!¡Nuestros judocas, listos para conquistar Sudamérica: composición de la selección nacional!14 agosto 17:38¿Cómo ganó Diyora Keldiyorova la medalla de oro en el torneo de Aktau? (video)¿Cómo ganó Diyora Keldiyorova la medalla de oro en el torneo de Aktau? (video)Ayer 22:12El Comité Olímpico Nacional reacciona a la victoria de Diyora Keldiyorova en AktauEl Comité Olímpico Nacional reacciona a la victoria de Diyora Keldiyorova en AktauAyer 21:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre