Ya se conoce el once inicial del Real Madrid para el partido contra el Racing
En el marco de la 11ª jornada de La Liga, el famoso Real Madrid, que lucha por el título, viaja a Santander para enfrentarse al club local, el Racing, en el estadio El Sardinero.
Este encuentro, crucial para la carrera por el campeonato, comenzará hoy, hora de Taskent, el 1 de noviembre a las 20:15. Antes del inicio del partido, los cuerpos técnicos de ambos equipos han anunciado sus alineaciones titulares.
Situación en la tabla y objetivos
Ambos clubes llegan al encuentro con objetivos distintos:
Real Madrid: Con 24 puntos, el club blanco ocupa la 3ª posición. Los madrileños llegan a Santander con plena determinación para consolidar su posición y evitar dejarse puntos.
Racing: Con 11 puntos sumados en las jornadas anteriores, los locales, que marchan 15º, buscan ofrecer una digna resistencia al gigante madrileño y conseguir puntos valiosos.
Mbappé y Bellingham en ataque: El once estelar de los madrileños
Los pupilos de Carlo Ancelotti comenzarán el partido con la siguiente alineación:
Portero: Thibaut Courtois;
Defensas: Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella;
Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Silva, Arda Güler, Jude Bellingham;
Delanteros: Ousmane Diomande, Kylian Mbappé.
Por parte de los locales, Agirrezabala defenderá la portería, mientras que Martin y Ramon intentarán romper la defensa madrileña.
Información del partido:
Competición: La Liga, 11ª jornada
Encuentro: Racing - Real Madrid
Fecha y hora: 1 de noviembre, 20:15 (hora de Taskent)
Estadio: El Sardinero, Santander
Alineaciones:
Racing: Agirrezabala, Mantilla, Prati, Zabiri, Belocian, Vicente, Canales, Caricol, Luque, Martin, Ramon.
Real Madrid: Courtois, Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella, Tchouaméni, Silva, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé.
Comentarios 0
…