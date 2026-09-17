¡Hat-trick de Raphinha!: El Barcelona aplasta al Racing 7-2

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¡Hat-trick de Raphinha!: El Barcelona aplasta al Racing 7-2

Una verdadera lluvia de goles y una demostración de fuerza implacable contra los rivales en La Liga del FC Barcelonaquedó expuesta. En la 6ª jornada, los pupilos de Hansi Flick, recibiendo al Racing en casa, ofrecieron a los espectadores un espectáculo inolvidable al infligir una derrota humillante de 7-2. El héroe absoluto del encuentro, el extremo brasileño Raphinha, anotó un hat-trick, mientras que la joya del equipo, Lamine Yamal, puso el broche de oro con un gol espectacular.

Además, el defensa João Cancelo, un autogol de Villalibre y un disparo preciso de Gabriel Jesusquien entró desde el banquillo, elevaron el marcador a cifras récord. Gracias a esta victoria, el gigante catalán suma 6 victorias en 6 jornadas, consolidando su liderato absoluto en La Liga con 18 puntos. El Racing, con 7 puntos, se mantiene en el top 10. ¿Por qué el sistema ofensivo de Hansi Flick se ha vuelto imparable, cuál es el secreto de la forma fantástica de Raphinha y podrá alguien frenar al Barcelona en España esta temporada?

«7-2, un festival de goles»: El escenario de pesadilla en el campo

Crónica de los goles del encuentro en Cataluña:

  • Minuto 8 (1-0): Tras comenzar el partido con una presión intensa, el FC Barcelona abrió el marcador muy pronto gracias a un disparo preciso de João Cancelo;

  • El recital de Raphinha (25, 42, 67): La estrella brasileña transformó dos penaltis en los minutos 25 y 67, además de marcar en juego abierto en el 42, firmando uno de los hat-tricks más brillantes de su carrera;

  • Autogol y resistencia visitante: Aunque Gueye (30) y el suplente Zabiri (65) anotaron para el Racing, el autogol de Villalibre en el minuto 36 terminó de hundir la moral de los visitantes;

  • El punto final de Jesus y Yamal: Gabriel Jesus, quien entró por Raphinha en el minuto 69, se estrenó en el 79, y en el 90, Lamine Yamal cerró el partido con un disparo magistral (7-2).

Las estrellas en el campo: Alineaciones del FC Barcelona y el Racing

Los onces iniciales elegidos por Hansi Flick y el entrenador rival:

  • Alineación del FC Barcelona: Joan García (portero — sustituido por Wojciech Szczęsny en el 46), Eric García, Christensen, Gerard Martín, João Cancelo (Balde, 78), Rodri (Bernal, 61), Olmo, Pedri (Gavi, 61), Karim Adeyemi, Raphinha (Jesus, 69) y Lamine Yamal;

  • Alineación del Racing: Agirrezabala (portero), Hernando, Felipe, F. González, Prati, Caricol, Canades, Gueye, Villalibre (Vicente, 59), Arana (Zabiri, 59);

  • Rotación de plantilla: Con el destino del partido decidido, Flick gestionó perfectamente a su equipo dando minutos a Szczęsny, Gavi, Bernal, Balde y Jesus.

Récord absoluto de 18 puntos: Nada detiene al Barça de Flick

Significado estratégico y analítico de esta gran victoria:

  • 100% de efectividad: 6 victorias en 6 jornadas de La Liga — los azulgranas suman 18 puntos y se distancian de sus perseguidores;

  • Máquina ofensiva: Desde la llegada de Hansi Flick, el equipo marca al menos 3 o 4 goles por partido, y el dúo Raphinha-Yamal se ha convertido en la pareja más peligrosa de Europa;

  • Situación del Racing: A pesar de su valentía al marcar dos goles, los visitantes, lastrados por errores defensivos, encajaron 7 tantos y se mantienen en la 10ª posición con 7 puntos.

Esta fantástica victoria por 7-2del FC Barcelona demostró al mundo entero que el club catalán está listo no solo para retener el título de liga esta temporada, sino también para ser un candidato serio en la Champions League.

¿Crees que el Barcelona de Hansi Flick podrá batir su propio récord y superar la barrera de los 100 puntos este año, y será Raphinha el máximo goleador de La Liga? ¿Cómo valoras el rendimiento de Jesus, goleador desde el banquillo, y de Lamine Yamal, brillante hasta el último segundo? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este resumen de la espectacular victoria del club catalán con todos los fans del Barça y los amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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