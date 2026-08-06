Racing Santander exige 16 millones de euros al Barcelona por Jorge Salinas

El club catalán FC Barcelona se ha encontrado con un importante obstáculo financiero en su intento de fichar al joven defensa Jorge Salinas. La directiva del Racing Santander ha declarado firmemente que no aceptará ni un céntimo menos que la cláusula de rescisión fijada para su talentoso futbolista de 19 años, según Mundo Deportivo, informa Goal.com.

Salinas, que está llamando la atención por su polivalencia en los terrenos del Mundial, es uno de los principales objetivos del plan de fichajes del Barcelona. El conjunto catalán pretende incorporar al joven jugador para reforzar su línea defensiva, pero las negociaciones entre ambos clubes parecen haber llegado por ahora a un callejón sin salida.

Diferencia económica y condiciones del traspaso

En la actual ventana de fichajes, la diferencia económica entre ambos clubes sigue siendo muy grande. Según las informaciones disponibles, el Barcelona habría preparado una oferta de unos 6 millones de euros por el futbolista, mientras que el Racing Santander exige los 16 millones de euros íntegros de la cláusula de rescisión establecida en su contrato.

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, declaró abiertamente en una de sus apariciones públicas que el club daba prioridad a conservar a sus principales canteranos. Según sus palabras, el objetivo principal del equipo no es debilitar la plantilla vendiendo a sus futbolistas estrella, sino fortalecerla aún más.

La postura de la directiva y la actitud del futbolista

Sin negar la realidad del fútbol moderno, Aragón reconoció que a los clubes pequeños les resulta difícil resistirse cuando un grande como el Barcelona muestra interés. Subrayó que sería complicado impedir el traspaso si el club comprador estuviera dispuesto a pagar la cláusula completa, pero que no habrá acuerdo a un precio inferior.

Mientras crecen los rumores de traspaso, se ha reconocido la actitud profesional del defensa de 19 años ante esta situación. Según el director deportivo del Racing, el atractivo del Camp Nou no se le ha subido a la cabeza y el jugador está centrado por completo en los objetivos de su equipo durante la pretemporada.

Si no se alcanza un acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes de verano y Salinas continúa en el equipo, el Racing tiene previsto recompensar debidamente su compromiso. El club ha garantizado que la progresión y el trabajo del jugador también se reflejarán en las condiciones de su contrato.