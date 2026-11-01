El Real Madrid logra una victoria contundente a domicilio y persigue al Barcelona

En la 11ª jornada de La Liga, el famoso Real Madrid visitó al Racing en el estadio El Sardinero de Santander, imponiéndose por 0-3. Con su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, el club blanco aumenta la presión en la carrera por el título.

Los pupilos de Carlo Ancelotti sentenciaron el encuentro en la primera mitad y regresaron del viaje con 3 puntos vitales.

Tormenta ofensiva en la primera parte: un gol cada 12 minutos

El encuentro comenzó bajo el control total de los visitantes, con una ráfaga de goles:

Mbappé abre el marcador (minuto 11): Desde el inicio, el Real presionó con intensidad y obtuvo un penalti. Frente al balón, Kylian Mbappé transformó la pena máxima con frialdad — 0:1;

El acierto de Bellingham (minuto 22): Poco después, Jude Bellingham anotó el segundo gol de su equipo, consolidando la ventaja — 0:2;

El golpe definitivo de Diomande (minuto 36): En el minuto 36, Ousmane Diomande se sumó a la fiesta goleadora, estableciendo el 0-3 definitivo.

En la segunda mitad, los madridistas mantuvieron la iniciativa y cerraron el partido con una victoria tranquila.

Situación en la tabla: a 3 puntos del Barcelona

Esta victoria en Santander intensifica la competencia en la cima de La Liga:

Real Madrid: Con 27 puntos, el club blanco se sitúa en la 3ª posición, a solo 3 puntos del líder, el Barcelona;

Racing: Tras la derrota, cae al 16º puesto con 11 puntos, acercándose a la zona de peligro.

Ficha técnica:

La Liga. 11ª jornada

Racing — Real Madrid 0:3

Fecha y estadio: 1 de noviembre, El Sardinero

Goles: Kylian Mbappé 11 (pen.), Jude Bellingham 22, Ousmane Diomande 36.

Amonestaciones: Belocian 34, Luque 45+1.

Alineaciones: