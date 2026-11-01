El Real Madrid logra una victoria contundente a domicilio y persigue al Barcelona

·9·Deportes
El Real Madrid logra una victoria contundente a domicilio y persigue al Barcelona

En la 11ª jornada de La Liga, el famoso Real Madrid visitó al Racing en el estadio El Sardinero de Santander, imponiéndose por 0-3. Con su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones, el club blanco aumenta la presión en la carrera por el título.

Los pupilos de Carlo Ancelotti sentenciaron el encuentro en la primera mitad y regresaron del viaje con 3 puntos vitales.

Tormenta ofensiva en la primera parte: un gol cada 12 minutos

El encuentro comenzó bajo el control total de los visitantes, con una ráfaga de goles:

  • Mbappé abre el marcador (minuto 11): Desde el inicio, el Real presionó con intensidad y obtuvo un penalti. Frente al balón, Kylian Mbappé transformó la pena máxima con frialdad — 0:1;

  • El acierto de Bellingham (minuto 22): Poco después, Jude Bellingham anotó el segundo gol de su equipo, consolidando la ventaja — 0:2;

  • El golpe definitivo de Diomande (minuto 36): En el minuto 36, Ousmane Diomande se sumó a la fiesta goleadora, estableciendo el 0-3 definitivo.

En la segunda mitad, los madridistas mantuvieron la iniciativa y cerraron el partido con una victoria tranquila.

Situación en la tabla: a 3 puntos del Barcelona

Esta victoria en Santander intensifica la competencia en la cima de La Liga:

  • Real Madrid: Con 27 puntos, el club blanco se sitúa en la 3ª posición, a solo 3 puntos del líder, el Barcelona;

  • Racing: Tras la derrota, cae al 16º puesto con 11 puntos, acercándose a la zona de peligro.

Ficha técnica:

  • La Liga. 11ª jornada

  • Racing — Real Madrid 0:3

  • Fecha y estadio: 1 de noviembre, El Sardinero

  • Goles: Kylian Mbappé 11 (pen.), Jude Bellingham 22, Ousmane Diomande 36.

  • Amonestaciones: Belocian 34, Luque 45+1.

Alineaciones:

  • Racing: Agirrezabala, Mantilla (Felipe, 29), Prati, Zabiri (García, 61), Belocian, Vicente (Guliashvili, 82), Canales, Caricol, Luque, Martín (Almeida, 82), Ramón (Maza, 60).

  • Real Madrid: Courtois, Trent, Konaté, Hysen, Cucurella, Tchouaméni, Silva (Camavinga, 77), Güler (Díaz, 67), Bellingham, Diomande (Endrick, 85), Mbappé.

Real MadridLa LigaKylian MbappéJude BellinghamFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«¡Disciplina de hierro!»: Revelan el verdadero secreto de Jude Bellingham en el Real«¡Disciplina de hierro!»: Revelan el verdadero secreto de Jude Bellingham en el Real17 septiembre 20:29Jude Bellingham elegido jugador inglés del añoJude Bellingham elegido jugador inglés del año25 septiembre 20:15Ya se conoce el once inicial del Real Madrid para el partido contra el RacingYa se conoce el once inicial del Real Madrid para el partido contra el RacingHoy 19:25El Real Madrid y La Liga obligados a pedir disculpas tras el boicot en China por las palabras de MbappéEl Real Madrid y La Liga obligados a pedir disculpas tras el boicot en China por las palabras de Mbappé28 octubre 17:46La broma de Mbappé le sale cara al Real: China retira la Liga de su emisiónLa broma de Mbappé le sale cara al Real: China retira la Liga de su emisión28 octubre 17:33Kylian Mbappé reservado para el ClásicoKylian Mbappé reservado para el Clásico2 octubre 11:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis