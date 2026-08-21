Trabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor Shomurodov

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Trabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor Shomurodov

El capitán y líder de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, vuelve a estar en el centro de la atención durante el mercado de fichajes de verano. El delantero de 31 años, máximo goleador de la liga turca en su primera temporada con İstanbul Başakşehir (22 goles), despierta el interés de clubes de Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudí además de los grandes clubes turcos. Después de incorporar recientemente a la estrella del Liverpool, Mohamed Salah, el Trabzonspor estudia seriamente ahora la candidatura de Shomurodov para la posición de delantero centro.

El fichaje fallido de Núñez y la opción de Shomurodov

El club de Trabzon quería fichar inicialmente a Darwin Núñez, antiguo compañero de Salah. Sin embargo, el Al-Hilal cambió de opinión en el último momento y prefirió enviar al delantero uruguayo al Al-Diriyah. Después de eso, el Trabzonspor intensificó la búsqueda de un nuevo goleador.

Según el periodista de takagazete.com.tr Birol Sanjak, del prestigioso medio turco, el club sigue actualmente a tres candidatos para la posición de delantero centro:

«Tras el fracaso del fichaje de Darwin Núñez, el Trabzonspor intensificó la búsqueda de un nuevo delantero. La directiva está estudiando las candidaturas de Eldor Shomurodov, Gabriel Jesus y George Ilenikhena. El objetivo principal es reforzar la línea ofensiva con un goleador de primer nivel junto a Mohamed Salah». — afirmó Birol Sanjak.

Comparación de los principales candidatos de la lista del Trabzonspor

Futbolista

Edad / club actual

Estadísticas de la temporada pasada

Formato del fichaje

Eldor Shomurodov

31 años, İstanbul Başakşehir (Uzbekistán)

22 goles en 34 partidos (máximo goleador de la Süper Lig)

Fichaje permanente (Totalmente adaptado a la liga)

Gabriel Jesus

29 años, Arsenal (Brasil)

Solo 14 partidos y 3 goles en la Premier League

Fichaje permanente (Fuera del primer equipo)

George Ilenikhena

20 años, Al-Ittihad (Nigeria)

Busca regresar de Arabia Saudí a Europa

Por un periodo determinado Cesión

¿Por qué Eldor Shomurodov es la mejor opción?

Shomurodov es considerado el único jugador de este trío plenamente adaptado a las exigencias de la Süper Lig turca y capaz de mantener un rendimiento estable. La temporada pasada disputó los 34 partidos de liga con İstanbul Başakşehir y logró marcar contra todos los clubes turcos, excepto Fenerbahçe, Göztepe y Kayserispor.

El mercado de fichajes de verano en Turquía continuará hasta el 4 de septiembre y el Trabzonspor mantiene negociaciones intensas para cerrar el fichaje de un delantero antes de esa fecha.

¿Creen que Eldor Shomurodov podrá defender los colores del Trabzonspor junto a Mohamed Salah y conservar el título de máximo goleador de la liga turca en la nueva temporada?

Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato esta emocionante noticia del mercado con los aficionados al fútbol uzbeko.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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