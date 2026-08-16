Presidente del club: «En Trabzon, todos se duermen y se despiertan con Salah»

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Presidente del club: «En Trabzon, todos se duermen y se despiertan con Salah»

Uno de los fichajes más impactantes del fútbol turco — la llegada de la estrella del fútbol mundial Mohamed Salaha Trabzonspor— ha iniciado una nueva dinámica no solo en el deporte, sino también en los ámbitos social y económico.

El presidente del club Ertuğrul Doğan habló emocionado, en una entrevista exclusiva concedida al canal ON Sport, sobre la recepción de la llegada del delantero egipcio y su enorme importancia en la vida del club.

Ambiente festivo en la ciudad y un clima cálido en el equipo

Según el presidente del club, la llegada de Salah elevó notablemente el ánimo de los habitantes de Trabzon y de los aficionados:

  • La emoción de los aficionados: «Los habitantes de Trabzon se duermen y se despiertan con el nombre de Mohamed Salah. Desde que se concretó el fichaje, nuestros aficionados viven con una enorme ilusión»;

  • Una de las personas más importantes del mundo: «Estamos viviendo estos momentos felices con un entusiasmo enorme. Salah es uno de los futbolistas más importantes del mundo, quizá el más importante. Desde el primer día creó un ambiente magnífico y sincero con sus compañeros».

Más allá del fútbol: el mundo islámico y un puente turístico

Ertuğrul Doğan destacó que este fichaje no es solo una operación deportiva, sino también una herramienta importante para las relaciones internacionales y la economía:

  • Un orgullo para el mundo islámico: «La llegada de Mohamed Salah a nuestro club nos apoyará en muchos ámbitos más allá del fútbol. Es una enorme fuente de alegría y orgullo para todo el mundo islámico»;

  • Un puente entre Egipto y Turquía: Salah actúa como un puente entre estos dos países hermanos y contribuye a fortalecer aún más sus relaciones amistosas y su acercamiento;

  • Flujo de turistas: «Esperamos que aumente considerablemente el número de turistas egipcios y árabes que visiten Trabzon para ver a Mohamed Salah en persona sobre el césped».

La directiva del club está plenamente convencida de que el talento y la experiencia de Mohamed Salah convertirán a Trabzonspor en uno de los grandes favoritos en la lucha por el título de la liga turca.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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