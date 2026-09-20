Shock en Trabzon: Hat-trick de Salah y el campeón es humillado 4-0

Una verdadera sensación ocurrió en la 6ª jornada de la Süper Lig turca, con un marcador abultado que dejó a los aficionados atónitos. El campeón vigente y líder, Galatasaray, fue derrotado 0-4 en su visita a Trabzonspor. La estrella local, Mohamed Salah, ofreció un recital anotando un hat-trick, mientras que Saviolo completó la goleada.

Para Galatasaray, la noche fue una pesadilla no solo por los 4 goles recibidos, sino también por la indisciplina: Ugochukwu fue expulsado y el técnico Okan Buruk fue enviado a las gradas, dejando al equipo con diez. A pesar de esto, Galatasaray sigue líder con 13 puntos, mientras que Trabzonspor sube al 5º lugar con 10 puntos.

¿Cómo pudo un club con estrellas como Sané y Leão ser tan inofensivo en Trabzon? ¿El estado de forma de Salah marca el inicio de una nueva hegemonía en Turquía y qué conclusiones sacará Okan Buruk?

«Hat-trick de Salah y 4 goles»: Crónica del partidazo en Trabzon

Eventos clave del duelo más resonante de la jornada:

Inicio fulgurante de Mohamed Salah (4'): La estrella egipcia superó a la defensa visitante al minuto 4 para abrir el marcador (1-0);

El zarpazo de Saviolo (39'): La presión constante de los locales dio frutos, y Saviolo puso el 2-0 antes del descanso;

Ducha fría de Salah (44'): A segundos del entretiempo, Salah marcó su doblete, dejando al campeón noqueado (3-0);

Tarjetas rojas y caos: En la segunda parte, el técnico Okan Buruk y el suplente Ugochukwu fueron expulsados, mostrando la frustración del equipo;

Hat-trick y 4-0 (80'): Salah volvió a demostrar su clase al minuto 80, sellando su triplete y el resultado final.

Acta oficial del partido Trabzonspor — Galatasaray

Protocolo oficial y alineaciones de la 6ª jornada de la Süper Lig:

Competición / Jornada Resultado final Goleadores Eventos importantes Süper Lig, 6ª jornada Trabzonspor 4 : 0 Galatasaray Salah 4', 44', 80', Saviolo 39' Buruk (expulsión), Ugochukwu (tarjeta roja)

Alineación de Trabzonspor: Onana, Pina, Nvaivu, Savich, Eskihellach, Karabasaka, Fabinio, Muchi (Tofon, 59), Saviolo (Cabral, 73), Fransulino, Salah (Simsir, 89);

Alineación de Galatasaray: Cakir, Sallai (Koratosh, 73), Sanchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 68), Torreira (Ugochukwu, 68), Okgun, Sara (Batrakov, 68), Sané, Leão, Gul (Yilmaz, 46);

Situación en la tabla: Galatasaray — 13 puntos (1º), Trabzonspor — 10 puntos (5º).

Análisis táctico: Expertos sobre la debacle de Galatasaray

Conclusiones de los analistas sobre el encuentro:

El factor Salah y Fabinio: Los locales controlaron el centro del campo con Fabinio, y la velocidad de Salah fue letal para la defensa rival;

Indisciplina de las estrellas: La falta de repliegue de extremos como Leão y Sané dejó espacios enormes, causando un desastre defensivo;

Colapso psicológico: El gol tempranero y la expulsión de Okan Buruk desmoronaron el plan de juego;

La intriga por el título ha vuelto: Con esta victoria, Trabzonspor demuestra que puede luchar seriamente por los puestos de honor.

Este 4-0 en Trabzon demuestra que la carrera por el título de la Süper Lig será más reñida que nunca.

¿Crees que la derrota de Galatasaray se debió a exceso de confianza o a la superioridad táctica de Salah? ¡Deja tu opinión en los comentarios!