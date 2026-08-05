Mohamed Salah llega a Turquía: se espera una firma histórica en Trabzon

Mohamed Salah ha llegado a Turquía para comenzar una nueva etapa de su carrera. El delantero egipcio de 34 años Trabzonspordeberá pasar el reconocimiento médico y completar los últimos trámites del acuerdo antes de firmar su contrato.

El club confirmó la llegada del jugador y publicó fotografías de su viaje. La presencia de Salah en Turquía lleva los rumores de fichaje de los últimos días a una fase decisiva, aunque todavía se espera el anuncio oficial de la firma.

El fichaje entra en su fase final

Trabzonspor anunció oficialmente el 4 de agosto que había iniciado negociaciones para incorporar a Mohamed Salahcomo agente libre.

El presidente del club, Ertuğrul Doğan, declaró entonces que el acuerdo aún no estaba completamente cerrado y que el jugador debía pasar primero el reconocimiento médico en Estambul antes de viajar a Trabzon. Según explicó, el contrato podría firmarse el 6 de agosto.

La llegada de Salah a Turquía indica que las principales cuestiones de las negociaciones ya están resueltas. Ahora solo faltan el reconocimiento médico, la firma del contrato y el anuncio oficial de las condiciones del acuerdo.

En el fútbol, un fichaje todavía puede frustrarse en esta fase. Por eso, hasta que el club publique su comunicado final, es más correcto desde el punto de vista legal y periodístico decir que «Salah ha llegado para firmar» y no que «Salah se ha incorporado oficialmente».

Contrato de dos años y 34 millones de euros

Fabrizio Romano y varios medios europeos informan de que las partes han alcanzado un principio de acuerdo por un contrato de dos años.

Según la información difundida, el futbolista egipcio podría recibir un salario garantizado de 17 millones de euros por temporada, 34 millones en total durante dos años. Sin embargo, Trabzonspor todavía no ha confirmado oficialmente las cifras relativas a la duración del contrato, el salario, las primas y los derechos de imagen.

Por ello, los 34 millones de euros no deben considerarse una cifra definitiva y oficial, sino una información difundida por fuentes conocedoras de las negociaciones. Se espera que las condiciones económicas exactas se revelen en el comunicado oficial que el club presentará a la bolsa.

No es un fichaje cualquiera para Trabzonspor

La firma de Mohamed Salah sería uno de los mayores fichajes de la historia de Trabzonspor. No se trata únicamente de incorporar a un delantero experimentado capaz de marcar goles.

La llegada de la estrella egipcia podría influir en:

— el reconocimiento internacional del club;

— el valor de los contratos de patrocinio;

— la venta de camisetas y productos oficiales;

— la audiencia internacional de la Superliga turca.

Trabzonspor terminó tercero en el campeonato turco la temporada pasada y disputará la ronda de play-off de la Liga Europa en la nueva campaña. Un futbolista con experiencia en grandes partidos, como Salah, podría cambiar los objetivos del club en la liga nacional y en el escenario europeo.

Al mismo tiempo, el elevado salario previsto para el jugador de 34 años supone una gran responsabilidad financiera para el club. El éxito del fichaje no se medirá solo por los goles, sino también por el impacto de Salah en el juego colectivo, los ingresos comerciales y los resultados en las competiciones europeas.

El legado que dejó en Liverpool

Mohamed Salah puso fin a sus nueve años en Liverpool con 442 partidos, 257 goles y 120 asistencias. En la historia del club, solo marcó menos goles que Ian Rush y Roger Hunt.

El delantero egipcio ganó ocho grandes trofeos con los Reds. Entre ellos:

— dos títulos de la Premier League;

— la Liga de Campeones de la UEFA;

— el Mundial de Clubes de la FIFA;

— la FA Cup;

— dos Copas de la Liga;

— la Supercopa de la UEFA.

Salah dejó Liverpool como agente libre al expirar su contrato. Esto significa que Trabzonspor no pagará una indemnización a otro club por el fichaje, aunque deberá destinar una cantidad importante al salario del jugador y a las demás condiciones del acuerdo.

Toda la atención se centra ahora en la firma oficial

La llegada de Salah a Turquía ha disipado casi por completo las principales dudas sobre el fichaje. Aun así, la parte más importante del proceso —el reconocimiento médico y el anuncio oficial del contrato firmado— todavía está pendiente.

Si todos los trámites se completan según lo previsto, Mohamed Salah será presentado en las próximas horas o días como jugador del Trabzonspor. Solo entonces podrá decirse oficialmente que ha comenzado su nueva etapa en la Superliga turca. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!