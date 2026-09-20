«¡El problema no era Salah!»: Thierry Henry critica duramente a la directiva del Liverpool

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«¡El problema no era Salah!»: Thierry Henry critica duramente a la directiva del Liverpool

La leyenda del fútbol mundial, el ex goleador francés Thierry Henry, expresó una opinión contundente y directa sobre el sensacional recital de Mohamed Salah en la liga turca. Tras dejar el Liverpool como agente libre al final de la temporada pasada, sorprendiendo a los aficionados, el «Rey Egipcio» se enfrentó el sábado por la noche al vigente campeón de la Süper Lig turca, Galatasaray, anotando un hat-trick con el Trabzonspor en una histórica goleada de 4-0.

Topskills Sports UK En una entrevista concedida a, Thierry Henry destacó la injusticia sufrida por el ex líder del club de Merseyside: «Todo el mundo ve ahora que Salah nunca fue el problema para el Liverpool. Quizás el problema estaba en la directiva del club, pero ciertamente no en el 'Rey Egipcio'. Marcó un hat-trick contra el mejor equipo de Turquía, un jugador así merece respeto», declaró.

¿Cometió el Liverpool un error histórico al dejar marchar a su leyenda? ¿Qué lección da este regreso estelar de Mohamed Salah a los grandes clubes europeos, y podrá el delantero egipcio llevar al Trabzonspor al título?

La debacle del Galatasaray y la defensa de Henry: Crónica de los hechos

Crónica del sensacional derbi en la Süper Lig turca y las reacciones posteriores:

  • Victoria 4-0 contra el Galatasaray: En el choque decisivo contra los campeones vigentes, el Trabzonspor mostró una superioridad absoluta en casa;

  • Primer hat-trick de Salah en Turquía: La estrella egipcia marcó tres goles, dando tres puntos cruciales a su equipo y deslumbrando a los aficionados turcos;

  • Salida como agente libre: El jugador dejó el Liverpool gratis al final de la temporada pasada tras no renovar su contrato;

  • La crítica abierta de Thierry Henry: La leyenda francesa acusó a los directivos del Liverpool de falta de profesionalismo y de no valorar a su estrella;

  • Un golpe a la directiva del club: Henry reveló que la causa real de las crisis en el equipo no venía del jugador, sino de los responsables que gestionan el club.

El fenómeno Mohamed Salah: Comparativa de estadísticas entre Liverpool y Trabzonspor

Puntos de inflexión en la carrera del goleador egipcio:

Parámetros y direcciones

Último periodo en el Liverpool

Nueva etapa en el Trabzonspor

Forma de salida del club

Fin de contrato (agente libre)

Líder principal y fichaje estrella

Último resultado sensacional

Relaciones conflictivas con la directiva

En el partido contra el Galatasaray hat-trick

Resultado del partido

Tiempo de juego y presión

Victoria 4-0 del Trabzonspor

Reacción de los expertos

Intentos de señalarlo como el problema

Henry: «Un jugador así merece respeto»

Nivel actual

Clase de alto nivel mantenida

Convertido en la estrella principal de la liga turca

Análisis de expertos: ¿Qué significa la declaración de Thierry Henry?

Conclusiones principales de los comentaristas y analistas deportivos europeos:

  • El error estratégico del Liverpool: Dejar salir gratis a una estrella mundial para verle recuperar su mejor forma en otro lugar es un fracaso mayor de la gestión del Liverpool;

  • El carácter inquebrantable de Salah: A pesar de tener más de 30 años, el delantero egipcio ha demostrado que sigue siendo una figura decisiva en cualquier liga europea;

  • El éxito del Trabzonspor: Al atraer a Salah, el club turco no solo se convirtió en aspirante al título, sino que atrajo la atención mundial hacia su liga;

  • El factor respeto y reconocimiento: El reconocimiento de una figura tan influyente como Thierry Henry juega un papel inmenso en la preservación del legado de Salah en la historia del fútbol.

Los tres goles de Mohamed Salah contra el Galatasaray fueron la respuesta más fuerte a los directivos del Liverpool y el inicio de una nueva era.

¿En su opinión, cometió la directiva del Liverpool un error al no retener a Salah, o fue su decisión justificada? ¿Podrá Mohamed Salah ser campeón de Turquía con el Trabzonspor? ¡Deje sus opiniones y análisis en los comentarios y comparta este análisis con sus amigos aficionados al fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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