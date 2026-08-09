Un regalo insólito para Mohamed Salah desde Turquía

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Un regalo insólito para Mohamed Salah desde Turquía

La estrella egipcia del fútbol Mohamed Salah tras su fichaje por el « Trabzonspor » turco, protagonizó otro episodio llamativo. Al futbolista le ofrecieron regalarle un terreno en la provincia de Trabzon. Así lo informaron medios turcos y extranjeros.

Según se informó, el insólito regalo fue propuesto por el gobernador del distrito de Araklı, Hüseyin Avni Coşkun Çebi. Durante su encuentro con Salah, habló sobre las condiciones naturales de Trabzon y los futuros riesgos climáticos, y le ofreció «un bonito terreno» en la zona.

El funcionario destacó que esta región podría verse relativamente menos afectada en el futuro por las consecuencias del calentamiento global. Según sus palabras, Trabzon podría seguir siendo una de las zonas más habitables y los problemas de suministro de agua podrían no ser tan graves como en otras regiones.

«Es un lugar magnífico para sus hijos y nietos. Aquí no habrá problemas relacionados con el agua y la zona apenas se verá afectada por el cambio climático», afirmó Çebi.

Un grupo de hombres está al aire libre conversando entre sí.

Cabe señalar que el fichaje de Salah por « Trabzonspor » fue recibido en Turquía con gran expectación. El futbolista, de 34 años, dejó el Liverpool tras nueve años en el club y se incorporó al equipo turco.

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