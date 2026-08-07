¿Se incorporará Shomurodov al Trabzonspor? El presidente del Başakşehir se pronuncia

De cara a la nueva temporada de la Süper Lig turca, el Trabzonspor, que se ha marcado grandes y ambiciosos objetivos, está en el centro de la atención por su actividad en el mercado de fichajes.

La estrella mundial de 34 años que dejó el Liverpool Mohamed Salaha pesar de las lucrativas ofertas de clubes europeos, estadounidenses y de Arabia Saudí se incorporó al club de Trebisonda. Ahora, el equipo centra su atención en la posición de delantero centro.

La prensa turca informa de que el Trabzonspor está muy interesado en el delantero del İstanbul Başakşehir, Eldor Shomurodov,que la temporada pasada se proclamó máximo goleador de la Süper Lig con 22 tantos.

¿El presidente del Başakşehir confirmó que existe una oferta oficial?

El prestigioso portal turco 61saat.com su director deportivo, Hasan Tüncel, se reunió con el presidente del Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, para aclarar estos rumores de fichaje y conocer la situación.

Según el periodista especializado, el dirigente del club de Estambul realizó la declaración esperada:

«Eldor Shomurodov es, sin duda, un futbolista de altísimo nivel. Hablé personalmente de este asunto con el presidente del Başakşehir, Göksel Gümüşdağ. Según el señor Gümüşdağ, el Trabzonspor no ha presentado por ahora ninguna solicitud oficial, petición de reunión ni oferta de fichaje por Shomurodov», declaró Hasan Tüncel.

El plan de Fatih Tekke y el precio de 15-20 millones de euros

La mayoría de las fuentes de prestigio confirman que el entrenador del Trabzonspor, Fatih Tekke, desea especialmente contar con Shomurodov, autor de 22 goles la pasada temporada, en su línea de ataque.

Para facilitar económicamente la operación, el club de Trebisonda estudia ofrecer a su delantero Umut Nayircomo parte del intercambio.

Al mismo tiempo, el capitán de la selección de Uzbekistán, de 31 años, también ha despertado el interés de clubes de Arabia Saudí y Rusia tras sus buenas actuaciones en el Mundial.

La exigencia económica del Başakşehir:

El Başakşehir había pagado en su momento un total de 5,8 millones de euros por el fichaje de Shomurodov. Ahora, la directiva del club de Estambul valora a su goleador en al menos 15-20 millones de euros y planea obtener una importante ganancia con esta operación.

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