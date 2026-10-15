Celta de Vigo - Juventus: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Celta de Vigo y la Juventus comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Celta de Vigo: 13. Radu I., 3. Alonso M. (capitán), 23. Álvarez H., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutglà F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodríguez J., 17. Rueda J., 19. Swedberg W.

Suplentes del Celta de Vigo: 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Burcio J., 21. Cáceres S., 24. Driesse K., 4. Faye A., 22. Galán J., 16. González J., 35. Milla G., 15. Núñez A.

Entrenador del Celta de Vigo: Giráldez C.

Alineación inicial de la Juventus: 25. Vicario G., 17. Alaybegovic K., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W. (capitán), 29. Sarr P. M., 27. Woltemade N.

Suplentes de la Juventus: 3. Bremer, 32. Cabal J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 31. González N., 9. Kolo Muani R., 26. Lucumí J., 33. Neto, 23. Pinsoglio C.

Entrenador de la Juventus: Spalletti L.