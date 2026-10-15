Celta de Vigo - Juventus: alineaciones y directo

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Celta de Vigo - Juventus: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Celta de Vigo y la Juventus comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Celta de Vigo: 13. Radu I., 3. Alonso M. (capitán), 23. Álvarez H., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutglà F., 18. Lago Y., 6. Moriba I., 20. Rodríguez J., 17. Rueda J., 19. Swedberg W.

Suplentes del Celta de Vigo: 28. Antañón A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 30. Burcio J., 21. Cáceres S., 24. Driesse K., 4. Faye A., 22. Galán J., 16. González J., 35. Milla G., 15. Núñez A.

Entrenador del Celta de Vigo: Giráldez C.

Alineación inicial de la Juventus: 25. Vicario G., 17. Alaybegovic K., 20. Cambiaso A., 7. Conceição F., 4. Gatti F., 15. Kalulu P., 6. Kelly L., 8. Koopmeiners T., 22. McKennie W. (capitán), 29. Sarr P. M., 27. Woltemade N.

Suplentes de la Juventus: 3. Bremer, 32. Cabal J., 2. Çelik Z., 12. Douglas Luiz, 31. González N., 9. Kolo Muani R., 26. Lucumí J., 33. Neto, 23. Pinsoglio C.

Entrenador de la Juventus: Spalletti L.

En directo1-0 EN VIVO
23
Hugo Álvarez (Celta Vigo) comete falta, tiro libre concedido. El árbitro Sander van der Eijk siguió la jugada de cerca.
181-0
¡Balón al fondo de la red! Williot Swedberg asiste a Hugo Álvarez (Celta Vigo), que marca a corta distancia. El marcador es 1-0.
15
31:69 – últimas estadísticas de posesión.
11
Teun Koopmeiners (Juventus) lanza un córner impreciso al área.
8
Javier Rueda (Celta Vigo) tocó el balón con la mano, pero se mostró sorprendido cuando el árbitro hizo sonar su silbato.
7
¡Guglielmo Vicario hace una gran parada para evitar el gol de cabeza de Williot Swedberg (Celta Vigo) tras un centro desde la banda!
6
Sander van der Eyck señala falta, ya que Yoel Lago (Celta Vigo) fue demasiado duro en la disputa por el balón.
5
Javi Rueda (Celta Vigo) dio un pase hacia adelante, pero uno de los defensas bloqueó el balón.
1
El partido acaba de empezar.
00:02
¡Por fin los jugadores pisan el césped! La Juventus saca de centro.
00:00
El árbitro del partido de hoy será Sander van der Eijk.
00:00
Las alineaciones titulares de ambos equipos ya se conocen y puedes consultarlas en los detalles del partido.
00:00
Hola y bienvenidos a la retransmisión en texto del próximo partido. Intentaremos transmitirles los acontecimientos en el campo con la mayor precisión posible. Les deseamos un gran estado de ánimo.
Celta de VigoJuventusEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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