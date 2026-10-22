Celtic – Celta Vigo: alineaciones y directo

·34·Deportes
Celtic – Celta Vigo: alineaciones y directo

El partido CelticCelta Vigo de la Europa League comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación titular del Celtic: 26. Johnston A., 22. Baure M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (capitán), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.

Suplentes del Celtic: 49. Forrest J., 61. Heaney J., 9. Hoge K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.

Entrenador del Celtic: O'Neill M.

Alineación titular del Celta Vigo: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (capitán), 30. Burcio H., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H.

Suplentes del Celta Vigo: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Drieuish K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.

Entrenador del Celta Vigo: Giráldez C.

En directo EN VIVO
18
El árbitro principal y uno de sus asistentes señalaron saque de esquina a favor del Celta de Vigo.
16
El Celta de Vigo aumenta la presión ahora, pero uno de los defensas despeja el balón.
16
Los jugadores del Celta de Vigo combinan con pases cortos para romper la defensa rival y montar un rápido contragolpe.
10
Sergio Carreira (Celta Vigo) y Marcos Alonso combinaron en un rápido tiki-taka para superar a dos defensas y continuaron el ataque por la banda.
9
Los jugadores del Celtic se intercambian pases cortos.
5
El Celtic controla el balón, tocando en corto mientras espera una ocasión clara para disparar.
2
El Celta de Vigo muestra un gran juego en equipo, controlando el balón con muchos pases cortos. Si quieren encontrar un hueco en la defensa y marcar, la paciencia es clave.
1
El partido acaba de empezar, la primera parte está en marcha.
00:01
¡Por fin los jugadores saltan al terreno de juego! El Celta de Vigo saca de centro.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Georgi Kabakov.
00:00
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo en texto, donde les traeremos actualizaciones rápidas de todo lo que suceda en el partido.
CelticCelta VigoEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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