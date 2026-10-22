Celtic – Celta Vigo: alineaciones y directo
El partido Celtic – Celta Vigo de la Europa League comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Celtic: 26. Johnston A., 22. Baure M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 23. Hassan H., 42. McGregor C. (capitán), 47. Murray D., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 5. Scales L., 63. Tierney K.
Suplentes del Celtic: 49. Forrest J., 61. Heaney J., 9. Hoge K., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 33. McArdle S., 14. McCowan L., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 1. Sinisalo V., 18. Sorensen O., 17. Tunekti S.
Entrenador del Celtic: O'Neill M.
Alineación titular del Celta Vigo: 13. Radu I., 3. Alonso M., 23. Alvarez H., 10. Aspas I. (capitán), 30. Burcio H., 21. Caceres S., 5. Carreira S., 14. Febas A., 9. Jutgla F., 20. Rodriguez H., 17. Rueda H.
Suplentes del Celta Vigo: 28. Antanon A., 31. Arcos A., 1. Bayindir A., 24. Drieuish K., 11. Duran P., 4. Faye A., 22. Galan H., 16. Gonzalez H., 18. Lago Y., 35. Milla G., 6. Moriba I., 19. Swedberg W.
Entrenador del Celta Vigo: Giráldez C.
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