Tres ajedrecistas afganos detenidos en la frontera tras la Olimpiada de Samarcanda

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Tres ajedrecistas afganos detenidos en la frontera tras la Olimpiada de Samarcanda

Un incidente extraordinario, que ha causado preocupación en la comunidad deportiva internacional, ocurrió tras la conclusión de la Olimpiada de Ajedrez celebrada en la ciudad de Samarcanda. En Uzbekistán, tres de los cuatro miembros del equipo nacional de Afganistán, que regresaban a su país tras participar en la prestigiosa competición, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad en la frontera estatal.

Se ha sabido que la detención de los ajedrecistas se debe a la prohibición oficial de este deporte intelectual en el territorio del país.

«Nos confiscaron los pasaportes y nos encerraron en habitaciones separadas»

El prestigioso diario español EL PAÍS logró contactar con uno de los deportistas, quien pudo informar brevemente sobre la situación en la frontera y su estado actual:

  • Aislamiento: «Nos confiscaron los pasaportes y nos encerraron a los tres en habitaciones separadas», declaró el ajedrecista afgano;

  • Arresto domiciliario en Kabul: En este momento, los tres deportistas detenidos se encuentran bajo arresto domiciliario en la ciudad de Kabul y su destino sigue siendo incierto;

  • El paso de un deportista: El cuarto miembro del equipo nacional fue la única persona que logró cruzar el puesto fronterizo sin obstáculos ni problemas.

La prohibición del ajedrez y la intervención de la dirección de la FIDE

La situación del ajedrez en Afganistán se agravó en mayo de 2025:

  • Prohibición por motivos religiosos: En mayo de 2025, el gobierno del país prohibió estrictamente jugar al ajedrez, alegando creencias religiosas y normas de la sharia. Por ello, la asistencia de los deportistas a la prestigiosa Olimpiada de Samarcanda fue considerada una violación de la prohibición oficial del gobierno;

  • Reacción de la Federación Internacional de Ajedrez: El recién elegido presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), Timur Turlov , declaró estar plenamente informado de la situación y anunció que se están tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ajedrecistas afganos y resolver positivamente la tensión diplomática surgida.

Las organizaciones deportivas mundiales y los activistas de derechos humanos siguen de cerca el destino de los grandes maestros perseguidos por practicar su deporte.

SamarcandaOlimpiada de AjedrezAfganistánFIDETimur Turlov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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