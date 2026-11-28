Tras la tercera partida del encuentro por el campeonato mundial de ajedrez que se celebra en Ginebra, Suiza, el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaradju el aspirante uzbeko Javokhir Sindarovse disculpó. Así lo informó el servicio de prensa de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Un intercambio sincero ante el tablero

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Federación, se muestra una breve conversación entre los rivales después de que la tensa partida de 60 movimientos terminara en tablas. Resulta que Gukesh se disculpó por haber tosido durante el juego, lo que pudo haber causado molestias a su oponente:

«Lamento mucho mi tos», dijo el gran maestro indio. «No hay ningún problema», respondió sinceramente Javokhir Sindarov.

El servicio de prensa de la FIDE destacó el respeto mutuo entre las dos jóvenes estrellas, comentando la escena como «Dos caballeros después de la partida» .