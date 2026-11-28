Gukesh Dommaradju se disculpa con Javokhir Sindarov tras la 3ª partida
Tras la tercera partida del encuentro por el campeonato mundial de ajedrez que se celebra en Ginebra, Suiza, el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaradju el aspirante uzbeko Javokhir Sindarovse disculpó. Así lo informó el servicio de prensa de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Un intercambio sincero ante el tablero
En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Federación, se muestra una breve conversación entre los rivales después de que la tensa partida de 60 movimientos terminara en tablas. Resulta que Gukesh se disculpó por haber tosido durante el juego, lo que pudo haber causado molestias a su oponente:
«Lamento mucho mi tos», dijo el gran maestro indio.
«No hay ningún problema», respondió sinceramente Javokhir Sindarov.
El servicio de prensa de la FIDE destacó el respeto mutuo entre las dos jóvenes estrellas, comentando la escena como «Dos caballeros después de la partida» .
Detalles del encuentro y próxima partida
Por el momento, el equilibrio se mantiene en la lucha por la corona mundial en Ginebra, y el gran maestro uzbeko cuenta con un apoyo importante:
Estadísticas
Información oficial
Resultado de la 3ª partida
Tablas en el movimiento 60 registrado
Marcador general del encuentro
1,5 : 1,5 (las tres partidas han terminado en tablas)
Fecha y colores de la 4ª partida
Hoy, 28 de noviembre , tendrá lugar (Gukesh jugará con blancas, Sindarov con negras)
Apoyo especial
En Ginebra, Javokhir Sindarov cuenta con el apoyo personal de la líder del equipo femenino de Kazajistán, Bibisara Assaubayeva .
¿Qué táctica crees que elegirá Javokhir Sindarov, jugando con negras, contra el actual campeón mundial Gukesh en la 4ª partida que se disputa hoy, 28 de noviembre?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen el ajedrez uzbeko y el campeonato mundial en Ginebra!
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