Se revela cómo se comportó Javohir Sindarov antes del duelo por el campeonato mundial
El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov estaba viendo un partido de fútbol mientras esperaba el inicio de la conferencia de prensa oficial previa al duelo por el campeonato mundial de ajedrez. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó un video sobre esto, que incluye la historia contada por el gran maestro estadounidense y moderador de la conferencia, Maurice Ashley.
Un teléfono bajo la mesa y un símbolo de calma
Según Maurice Ashley, en lugar de estar nervioso antes de la conferencia de prensa, Javohir Sindarov estaba viendo un partido de fútbol en su teléfono debajo de la mesa. Los expertos han señalado este hecho como un ejemplo brillante de la extrema calma y libertad con la que el ajedrecista uzbeko se comporta incluso antes de un enfrentamiento crucial por la corona mundial.
El servicio de prensa de la FIDE publicó este video en las redes sociales con el título «Javohir Sindarov: tranquilo y... ¡viendo fútbol!» .
La gran afición de Javohir Sindarov por el fútbol
El interés del gran maestro por el fútbol es bien conocido por muchos:
Categoría
Detalles
Club y jugador favorito
En una entrevista anterior con el periódico británico The Guardian , Barcelona y Lionel Messiél declaró ser un ferviente seguidor del club
Impresiones del Mundial 2026
El ajedrecista uzbeko reveló que viajó a Norteamérica para apoyar directamente a la selección nacional de Uzbekistánen la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El duelo actual en Ginebra
Javohir Sindarov desde el 24 de noviembre en la ciudad suiza de Ginebra contra el actual campeón mundial Dommaraju Gukeshpor el campeonato mundial dueloestá disputando partidas.
¿Cómo crees que esta gran serenidad mental y la capacidad de no ceder ante la presión le dan una ventaja a Javohir Sindarov en el duelo contra el actual campeón mundial Gukesh?
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