El gran maestro uzbeko Javohir Sindarov estaba viendo un partido de fútbol mientras esperaba el inicio de la conferencia de prensa oficial previa al duelo por el campeonato mundial de ajedrez. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) publicó un video sobre esto, que incluye la historia contada por el gran maestro estadounidense y moderador de la conferencia, Maurice Ashley.

Un teléfono bajo la mesa y un símbolo de calma

Según Maurice Ashley, en lugar de estar nervioso antes de la conferencia de prensa, Javohir Sindarov estaba viendo un partido de fútbol en su teléfono debajo de la mesa. Los expertos han señalado este hecho como un ejemplo brillante de la extrema calma y libertad con la que el ajedrecista uzbeko se comporta incluso antes de un enfrentamiento crucial por la corona mundial.

El servicio de prensa de la FIDE publicó este video en las redes sociales con el título «Javohir Sindarov: tranquilo y... ¡viendo fútbol!» .