La brillante estrella del ajedrez uzbeko, uno de los grandes maestros jóvenes más fuertes a nivel mundial Nodirbek Abdusattorovvive un momento inolvidable y alegre. El gran maestro de 22 años, campeón mundial de ajedrez y ganador de numerosos torneos internacionales prestigiosos, contrae matrimonio.

Las primeras fotos de la ceremonia de compromiso de la joven pareja circularon en las redes sociales, provocando las sinceras felicitaciones del público, los aficionados y la comunidad deportiva.

Logros históricos y reconocimiento presidencial

Este feliz acontecimiento ocurre tras los recientes éxitos deportivos del ajedrecista y su reconocimiento al más alto nivel estatal:

Regalo presidencial: Hace unos días, por haber representado dignamente a Uzbekistán en la arena internacional y logrado resultados históricos, el jefe de Estado entregó solemnemente al joven gran maestro 200 000 dólares estadounidenses como premio, una nueva casa moderna y un automóvil Volkswagen entregado en una ceremonia oficial;

Un lugar en la élite mundial: Nodirbek Abdusattorov continúa elevando la gloria de nuestro deporte nacional, manteniéndose firmemente en los puestos más altos de la élite mundial del ajedrez (según el ranking FIDE).

«N & S»: La pareja en el umbral de la felicidad

En las fotos, se ve a Nodirbek con un elegante traje clásico y a su prometida, con un vestido refinado que combina estilos tradicionales y modernos, sonriendo felices frente a un arco decorado con flores. También destacó una composición floral en forma de corazón con las iniciales de la pareja.

Millones de seguidores y amantes del ajedrez desean al joven campeón y a su futura esposa una felicidad infinita, una paz duradera y grandes éxitos en todas sus etapas futuras. ¡Felicidades a los jóvenes!