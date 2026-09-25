Se revelan las alineaciones para el choque Uzbekistán-EE. UU.: un superduelo por el oro olímpico

En la Olimpiada de ajedrez celebrada en Samarcanda, se han anunciado oficialmente todas las parejas para la 9.ª ronda, decisiva para las medallas de oro. En el enfrentamiento central más importante de la competición, el equipo nacional masculino de Uzbekistán se enfrentará a los favoritos del torneo, Estados Unidos, con una formación lista para la batalla.

En el 1.er tablero, Nodirbek Abdusattorov (2762) jugará con blancas contra el gran maestro mundial Fabiano Caruana (2789), mientras que en el 2.º tablero, Javokhir Sindarov (2778) se medirá a Wesley So (2774) con negras. En el 3.er tablero, Nodirbek Yakubboev (2685) jugará con blancas contra el famoso Hans Niemann (2725), y en el 4.º, Muhiddin Madaminov (2611) deberá mostrar coraje con negras ante una leyenda como Levon Aronian (2725).

La tensión también llega a su punto máximo en el 1.er tablero femenino: las chicas de Uzbekistán se enfrentan a la India, líder de la competición, con Afroza Khamdamova (2443) jugando con negras contra la experimentada Humpy Koneru (2509). Además, el equipo Uzbekistán-2 se enfrentará al equipo liderado por la estrella neerlandesa Anish Giri, y Uzbekistán-3 jugará un encuentro crucial contra Kirguistán.

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Datos destacados de los tableros de la 9.ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda:

El choque de titanes en el 1.er tablero: Nodirbek Abdusattorov (2762) se enfrenta al líder estadounidense Fabiano Caruana (2789) con blancas;

La confrontación Sindarov – So: En el 2.º tablero, Javokhir Sindarov (2778) se defenderá con negras contra Wesley So (2774), cercano a él en el ranking;

El combate Yakubboev contra Niemann: En el 3.er tablero, Nodirbek Yakubboev (2685) lanzará un ataque con la ventaja de las blancas contra el polémico gran maestro Hans Niemann (2725);

El gran examen de Madaminov: En el 4.º tablero, nuestro joven talento Muhiddin Madaminov (2611) jugará con negras contra la leyenda del ajedrez Levon Aronian (2725);

Maestría en el torneo femenino: Afroza Khamdamova (2443) contra la jugadora número 1 de la India, Humpy Koneru (2509), comenzará el combate con negras.

Superduelos por tablero: Tabla de parejas Uzbekistán vs EE. UU./India

Comparación de rivales y rankings para los encuentros centrales de la 9.ª ronda:

Tablero y categoría Representante de Uzbekistán (Ranking) Representante del equipo rival (Ranking) Color de las piezas Hombres: 1.er tablero Nodirbek Abdusattorov (GM 2762) Fabiano Caruana (GM 2789, EE. UU.) Blancas — Negras Hombres: 2.º tablero Javokhir Sindarov (GM 2778) Wesley So (GM 2774, EE. UU.) Negras — Blancas Hombres: 3.er tablero Nodirbek Yakubboev (GM 2685) Hans Niemann (GM 2725, EE. UU.) Blancas — Negras Hombres: 4.º tablero Muhiddin Madaminov (GM 2611) Levon Aronian (GM 2725, EE. UU.) Negras — Blancas Mujeres: 1.er tablero Afroza Khamdamova (WGM 2443) Humpy Koneru (GM 2509, India) Negras — Blancas Mujeres: 2.º tablero Gulrukhbegim Tokhirjonova (IM 2357) Divya Deshmukh (GM 2490, India) Blancas — Negras

Experticia ajedrecística y análisis táctico: ¿qué tablero tiene la clave de la victoria?

Conclusiones de los grandes maestros internacionales y analistas:

Las blancas en el 1.er tablero y la presión de Abdusattorov: Jugar con blancas es una ventaja mayor para el cuerpo técnico de Nodirbek Abdusattorov; establecer una presión dinámica desde la apertura contra Caruana podría elevar la moral de todo el equipo;

La defensa sólida de Sindarov: Wesley So es uno de los grandes maestros más calmados e infalibles del mundo; es crucial que Javokhir Sindarov cierre el centro con negras y mantenga el equilibrio; Los decisivos 3.er y 4.º tableros:

Aunque Niemann y Aronian parecen más experimentados por ranking, el estilo agresivo de Yakubboev con blancas es la mejor oportunidad para sumar puntos; lograr al menos un empate de Madaminov contra Aronian podría ser el factor clave de nuestra victoria. ¿En su opinión, qué partida decidirá la victoria global en el choque Uzbekistán-EE. UU.? ¿Podrá Nodirbek Abdusattorov vencer a Fabiano Caruana con blancas? ¡Deje sus opiniones y pronósticos en los comentarios y comparta el análisis de esta ronda decisiva de la Olimpiada de Samarcanda con todos los apasionados del ajedrez!

Sizningcha, O‘zbekiston — AQSH to‘qnashuvida qaysi taxtadagi bahs umumiy g‘alabani hal qiladi? Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani oq donalarda mag‘lub eta oladimi? Shaxsiy fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring va Samarqand Olimpiadasining taqdiriy tur tahlilini barcha shaxmat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!