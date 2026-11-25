Hoy, 25 de noviembre, se disputó la segunda partida del campeonato mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju. El encuentro, celebrado en la Fundación Martin Bodmer en Cologny, cerca de Ginebra, terminó nuevamente en tablas.

La partida comenzó a las 19:00 (hora de Taskent) y concluyó a las 20:57. Tras casi dos horas de juego, Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju firmaron el empate. De esta manera, el marcador global tras dos partidas es de 1-1.

Como dato, tanto el actual campeón mundial como su retador tienen 20 años. Este es el duelo por el título mundial con los participantes más jóvenes en la historia del ajedrez. La lucha entre estos dos talentos atrae la atención de los aficionados.