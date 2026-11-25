Javohir Sindarov y Gukesh: segundo empate consecutivo
Hoy, 25 de noviembre, se disputó la segunda partida del campeonato mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju. El encuentro, celebrado en la Fundación Martin Bodmer en Cologny, cerca de Ginebra, terminó nuevamente en tablas.
La partida comenzó a las 19:00 (hora de Taskent) y concluyó a las 20:57. Tras casi dos horas de juego, Javohir Sindarov y Gukesh Dommaraju firmaron el empate. De esta manera, el marcador global tras dos partidas es de 1-1.
Como dato, tanto el actual campeón mundial como su retador tienen 20 años. Este es el duelo por el título mundial con los participantes más jóvenes en la historia del ajedrez. La lucha entre estos dos talentos atrae la atención de los aficionados.
Gukesh defiende por primera vez el título mundial que obtuvo en diciembre de 2024 en Singapur. En aquella ocasión, derrotó al chino Ding Liren por 7,5 a 6,5. Al ganar la decisiva 14.ª partida, el ajedrecista indio se convirtió a los 18 años en el campeón mundial absoluto más joven de la historia, superando el récord de Garry Kasparov, quien fue campeón a los 22 años.
Sin embargo, esta vez Gukesh se enfrenta a un rival serio. En el ranking de la FIDE de noviembre, el gran maestro indio ocupa el puesto 26 con 2710 puntos, mientras que Javohir Sindarov es el número cuatro del mundo con 2782 puntos, una diferencia de 72 puntos.
La tercera partida se llevará a cabo el 26 de noviembre. Javohir Sindarov jugará con las piezas blancas. El match consta de 14 partidas clásicas, y para ganar el título, uno de los jugadores debe alcanzar los 7,5 puntos. Si el marcador termina igualado, el campeón se decidirá en un desempate.
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