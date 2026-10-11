Con diez hombres, el Tottenham priva al Manchester United de la victoria en los últimos instantes

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Con diez hombres, el Tottenham priva al Manchester United de la victoria en los últimos instantes

El choque central de la 6ª jornada de la Premier League ofreció a los aficionados un desenlace dramático. Dos clubes prestigiosos en apuros en la tabla, Manchester Unitedy Tottenham, empataron 1-1.

Cuando el partido parecía sentenciado y los «Spurs» jugaban con diez, un gol de Dominic Solanke en el tiempo añadido dejó atónitas las gradas de Old Trafford.

Crónica del partido: El gol de Mbeumo, tarjeta roja y «jarro de agua fría» de Solanke

Tras una primera parte equilibrada y sin goles, los eventos principales se concentraron en los últimos 20 minutos:

  • El gol de Mbeumo (minuto 73): La presión constante de los locales dio sus frutos en el minuto 73: el delantero camerunés Bryan Mbeumo acertó a puerta y adelantó a los mancunianos.

  • Expulsión de Bentancur (minuto 78): Cinco minutos después, la situación de los visitantes empeoró. Rodrigo Bentancur, que había entrado como suplente, fue expulsado directamente por el árbitro tras una falta grave.

  • El regreso de Solanke (minuto 90+2): En inferioridad numérica, el Tottenham lanzó un último ataque y, en el tiempo de descuento, el delantero centro Dominic Solanke marcó, salvando a su equipo de una derrota inevitable.

Situación en la tabla

Este empate no fue suficiente para que ambos equipos salieran de su crisis:

  • Manchester United: Tras sumar un punto, el club alcanza los 6 puntos y sigue en la parte baja de la Premier League, en el puesto 12.

  • Tottenham: Gracias a este empate, suman 3 puntos y ascienden al puesto 18, continuando su lucha por salir de la zona de descenso.

Acta del partido y alineaciones

  • Premier League, 6ª jornada

    Manchester United — Tottenham 1:1

    Goles: Mbeumo (73) — Solanke (90+2).

  • Manchester United: Lammens, Maguire, Martínez, Yoro (Dalot, 59), Amad (Zirkzee, 59), Shaw, Tielemans (Baleba, 59), Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

  • Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie (van de Ven, 74), Gallagher (Maddison, 74), Gray, Bergvall (Bentancur, 66), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmoush, 66).

  • Amonestaciones: Shaw (80), Fernandes (84), Martínez (87) — Gallagher (4), van Hecke (79).

  • Expulsión: Bentancur (78).

Mientras que el Manchester United dejó escapar la victoria ante su afición, los «Spurs» lograron rescatar un punto importante gracias a su voluntad en inferioridad numérica.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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