Con diez hombres, el Tottenham priva al Manchester United de la victoria en los últimos instantes

El choque central de la 6ª jornada de la Premier League ofreció a los aficionados un desenlace dramático. Dos clubes prestigiosos en apuros en la tabla, Manchester Unitedy Tottenham, empataron 1-1.

Cuando el partido parecía sentenciado y los «Spurs» jugaban con diez, un gol de Dominic Solanke en el tiempo añadido dejó atónitas las gradas de Old Trafford.

Crónica del partido: El gol de Mbeumo, tarjeta roja y «jarro de agua fría» de Solanke

Tras una primera parte equilibrada y sin goles, los eventos principales se concentraron en los últimos 20 minutos:

El gol de Mbeumo (minuto 73): La presión constante de los locales dio sus frutos en el minuto 73: el delantero camerunés Bryan Mbeumo acertó a puerta y adelantó a los mancunianos.

Expulsión de Bentancur (minuto 78): Cinco minutos después, la situación de los visitantes empeoró. Rodrigo Bentancur, que había entrado como suplente, fue expulsado directamente por el árbitro tras una falta grave.

El regreso de Solanke (minuto 90+2): En inferioridad numérica, el Tottenham lanzó un último ataque y, en el tiempo de descuento, el delantero centro Dominic Solanke marcó, salvando a su equipo de una derrota inevitable.

Situación en la tabla

Este empate no fue suficiente para que ambos equipos salieran de su crisis:

Manchester United: Tras sumar un punto, el club alcanza los 6 puntos y sigue en la parte baja de la Premier League, en el puesto 12.

Tottenham: Gracias a este empate, suman 3 puntos y ascienden al puesto 18, continuando su lucha por salir de la zona de descenso.

Acta del partido y alineaciones

Premier League, 6ª jornada Manchester United — Tottenham 1:1 Goles: Mbeumo (73) — Solanke (90+2).

Manchester United: Lammens, Maguire, Martínez, Yoro (Dalot, 59), Amad (Zirkzee, 59), Shaw, Tielemans (Baleba, 59), Mainoo, Fernandes, Cunha, Mbeumo.

Tottenham: Kinski, Senesi, van Hecke, Udogie (van de Ven, 74), Gallagher (Maddison, 74), Gray, Bergvall (Bentancur, 66), Tonali, Savio, Solanke, Kudus (Marmoush, 66).

Amonestaciones: Shaw (80), Fernandes (84), Martínez (87) — Gallagher (4), van Hecke (79).

Expulsión: Bentancur (78).

Mientras que el Manchester United dejó escapar la victoria ante su afición, los «Spurs» lograron rescatar un punto importante gracias a su voluntad en inferioridad numérica.