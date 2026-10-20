¿El City expulsado de la Premier? Un insider revela información explosiva

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¿El City expulsado de la Premier? Un insider revela información explosiva

Considerada una de las investigaciones más impactantes y exhaustivas en la historia del fútbol inglés, « Manchester City» se han revelado nuevos y graves detalles sobre el caso. El reconocido insider y periodista deportivo Oliver Holtafirma que los «Citizens» corren el riesgo de ser expulsados oficialmente de la Premier League (EPL) al final de la presente temporada.

La dirección de la Premier League se prepara para tomar una decisión más rápida y drástica de lo esperado contra el club, acusado de infringir las normas financieras.

Sin apelación esperada: ¿Por qué se anunciará la sanción pronto?

Según la información proporcionada por el insider Oliver Holt, la administración de la liga no quiere prolongar el asunto innecesariamente:

  • Decisión esperada antes de enero: El proceso de apelación del club llevará tiempo y es evidente que el resultado final no se conocerá antes de enero;

  • La postura firme de la liga: Para evitar incertidumbres artificiales, los responsables de la EPL « Manchester City» planean anunciar las medidas disciplinarias sin esperar a que concluya la revisión de la apelación del club;

  • El destino de la temporada: Si se toma tal decisión, el club se encontrará en una situación crítica durante el campeonato actual.

Deducción récord de puntos y riesgo de descenso al Championship

Holt señala que los principales mecanismos de sanción aplicables al club podrían ser los siguientes:

  • Una sanción que significa el descenso: « Manchester City» recibiría una deducción de puntos tan grande que ni siquiera el éxito en todos los partidos restantes sería suficiente para mantener al equipo en la Premier League;

  • Doble castigo — la próxima temporada también afectada: Es muy probable que las restricciones no solo afecten a la EPL, sino también a la siguiente temporada en el Championship (segunda división), donde el equipo podría comenzar con puntos negativos;

  • Descartado el rumor de la League Two: El periodista desmintió los rumores de que el «City» sería enviado a la cuarta división inglesa (League Two), asegurando que el club no descendería más allá de la segunda división.

115 cargos y espera del veredicto oficial

Recordemos que el club «Manchester City» enfrenta un total de 115 cargos relacionados con violaciones del fair play financiero y el reglamento de la liga.

Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna sentencia oficial definitiva por parte de la comisión independiente o la EPL sobre el descenso o los plazos exactos. Sin embargo, esta información de los insiders sugiere que el futuro del gran club está en grave peligro.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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